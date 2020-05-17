Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазвано условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни

Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19. Однако в Подмосковье уже начинают снимать ограничительные меры - на работу выйдут сотрудники сферы промышленности, строительства и ЖКХ.
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Российская газетавчера в 15:44

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Инфекционист назвал условие восстановления «нормального ритма» в Москве

РБК02:13

Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к «нормальному» ритму

Известия01:05

Названо условие возвращения Москвы к привычному ритму жизни

Lenta.ru00:42

Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к «нормальному ритму»

РЕН ТВ00:45

Эксперт назвал условие возвращения столицы к «нормальному ритму»

Московский Комсомолец00:31

Врач назвал условие возвращения Москвы к «нормальному ритму»

Вечерняя Москва00:29

Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к «нормальному ритму»

РИА Новостивчера в 23:56
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Экономика

Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
РБК вчера в 17:00
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Общество

Рост распространения коронавируса в России остановился

Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости вчера в 07:06
3,3K
Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ 02:06
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Шоу-бизнес

Архивное фото Аллегровой без парика и грима появилось в Сети

Аллегрова запечатлена без привычного парика и обильного макияжа. На фото она стоит рядом с Богдановичем, а также общей знакомой.
Народные новости вчера в 11:09
3
Армия и оружие

Турция завладела ЗРК С-125 и будет использовать их против России, Сирии и Ливии

Речь, по всей видимости, идёт о базовых вариантах ЗРК, дальность поражения целей которых составляет 16 километров, которые Анкара планирует использовать против России, Сирии и Ливии.
Avia.pro вчера в 23:34
6
Футбол

Курский «Авангард» добровольно покинул ФНЛ

Курский «Авангард» принял решение добровольно покинуть Футбольную национальную лигу (ФНЛ), опустившись в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).
News.ru 16 мая в 06:40
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

Годовые оценки выставили школьникам Москвы

Московским школьникам проставили годовые оценки, до конца месяца они могут продолжить учиться по собственному желанию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 01:17
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
6,2K
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

В интернете появилась петиция с призывом запретить въезд в США и Европу телеведущему Владимиру Соловьеву.
ToDay News Ufa вчера в 09:55
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Здоровье

Обзор московских событий в СМИ за 18 мая

"Нельзя поспешить и повлечь повторный рост заболеваемости" Министр здравоохранения Московской области дала прогноз по отмене ограничений для населения. ссылка "Известия".
Агентство Москва вчера в 23:00
Общество

Российские банки предупредили о списании алиментов

Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение.
Lenta.ru 01:58
3
Футбол

Глава ФНЛ объяснил решение о досрочном завершении сезона

Ранее на исполкоме РФС было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20 во второй (ФНЛ) и третьей (ПФЛ) лигах российского футбола.
ИА Красная Весна вчера в 12:50
Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
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Общество

Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
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Здоровье

Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса

Lenta.ru вчера в 20:31
28
Общество

В Татарстане открывают музеи, бассейны и фитнес-центры

В Татарстане с 18 мая начинают работу фитнес-центры и бассейны.
Про Город Казань вчера в 23:05
17
Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
106
Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
7,4K
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
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Общество

Названы районы Омской области, в которых выявлен коронавирус

В понедельник, 18 мая, Минздрав Омской области предоставил обновленные данные статистики по заболеваемости коронавирусом, в том числе, назвал районы региона, где выявлен коронавирус.
РИА СуперОмск 02:00
56
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опровергла слухи об увольнении с НТВ

RuNews24.ru вчера в 20:02
2
Политика

США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом

Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.
Интерфакс вчера в 16:41
10
Общество

В Кузбассе за сутки выявлено пять случаев заражения коронавирусом

Уточняется, что пациенты изолированы и уже получают лечение. В то же время, один пациент был выписан.
REGNUM 00:15
Армия и оружие

ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ

Участвующие в опросе украинцы, включая жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса только за два дня направили на сайт Министерства обороны более полумиллиона жалоб на бесчинства украинских военных.
Евразия Daily 00:38
3
Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета вчера в 19:20
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Общество

Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни

По словам Романа Вильфанда, руководителя «Гидромета» России, температура в Центральной России в ближайшие 6 дней будет ниже нормы на 3-4 градуса, сообщает «ТАСС».
SMINEWS в Иванове вчера в 17:52
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Общество

До 25 мая продлили режим самоизоляции в Самарской области

Сегодня 17 мая стало известно, что же будет с самоизоляцией:Губернатор Самарской области подписал постановление о продлении самоизоляции до 25 мая.
Похвистнево-Информ вчера в 11:13
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Авто

Модели Dacia Sandero и Logan станут гибридами

Собратья Dacia Sandero и Logan (на некоторых рынках Renault Sandero/Logan) заимствуют гибридную установку у соплатформенного хэтчбека Renault Clio E-Tech.
Драйв 01:58
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