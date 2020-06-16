Политика
Lenta.ruНазвано условие завершения «Северного потока-2»
В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса. Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года.
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с чего всё началось
Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами.ТАСС14:52
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Косачев: «Северный поток — 2» достроят, если Евросоюз будет защищать свои интересы
Парламентская газета15:27
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Общество
В России начинаются испытания вакцины от коронавируса
Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.
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Космос
На МКС протестируют туалет для полетов на Марс
Комплекс разработан с учетом современных космических технологий и длительного пребывания в космосе при полете на Марс, сообщает Space.com.
МИР 24 вчера в 14:58
Наука
В Великобритании нашли спасающий от коронавируса препарат
Лондон, 16 июня 2020, 15:19 — REGNUM Недорогой и доступный препарат для лечения пациентов с COVID-19 нашли британские ученые, сообщает 16 июня телеканал Sky News.
REGNUM 08:19
Происшествия
В Ульяновске задержан первый заместитель главы города
Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
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Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
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Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
Происшествия
Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки
Во Франции в городе Дижон чеченцы из числа местной диаспоры устроили массовые беспорядки.
МонаВиста 04:43
Здоровье
Власти Буэнос-Айреса протестируют врачей на антитела к коронавирусу
Власти Буэнос-Айреса протестируют на антитела к коронавирусу врачей и сотрудников домов престарелых, сообщил журналистам мэр города Орасио Ларрета.
РИА Новости 09:53
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене в пользу КНР
Президента Арктической академии наук Валерия Митько обвинили в государственной измене, рассказал его адвокат Иван Павлов.
News.ru вчера в 03:50
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь
Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
Rambler News Service 05:29
Общество
Сахалинские депутаты повспоминали бюджет прошлого года
Сахалинские депутаты обсудили освоение бюджета за 2019 год на заседании профильного комитета.
Сахалин.Инфо 18:42
Здоровье
Профсоюз учителей просит создать финансовые и иные условия для работы на госэкзамене
Профсоюз учителей просит создать финансовые и иные условия для работы на госэкзамене Профсоюз «Учитель» просит создать педагогам условия для работы на пунктах приема ЕГЭ.
Коммерсантъ 18:37
Общество
Собянин: оставшиеся ограничения отменят не раньше середины июля
Оставшиеся ограничения не планируется снимать раньше середины июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
ТВ Центр 11:55
Здоровье
Эксперты назвали факторы успешного сопротивления России коронавирусу
России помогли более эффективно и с минимальными потерями преодолеть пандемию коронавируса несколько важных факторов.
Газета.Ru 09:31
Здоровье
В Болотнинском районе коронавирусом заболели медики и соцработники
Более 50 человек лежат в районной больнице без подтвержденного диагноза, но с симптомами вируса.
АиФ Новосибирск 11:25
Кино
Вышел трейлер продолжения «Поезда в Пусан»
Премьера запланирована на 6 августа. На YouTube появился трейлер второй части хоррора "Поезд в Пусан" южнокорейского режиссера Ён Сан Хо.
Piter.tv 08:07
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами
Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
Общество
«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех».
RT на русском 04:51
Энергетика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии
Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.
Ivbg.ru 14 июня в 05:55
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Происшествия
Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
Экономика
Сахалин не торопится возвращать федералам 42,5 миллиона рублей
Сахалин пока не планирует возвращать в федеральную казну 42,5 миллиона рублей за неосвоение субсидии.
Сахалин.Инфо 18:29
Происшествия
«Современник» прокомментировал ситуацию с Ефремовым
На сайте московского театра «Современник», в котором служит Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели человека в результате ДТП 8 июня на Смоленской площади, появился официальный комментарий от руководства театра.
Inc-news.ru 04:09
Игры
Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»
Владельцы ПК и консолей вскоре смогут получить «Ведьмака 3: Дикая охота» в подарок.
Дни24 10:28
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13