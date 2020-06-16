Политика
Lenta.ruНазвано условие завершения «Северного потока-2»
В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса. Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года.
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с чего всё началось
Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами.ТАСС14:52
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Армия и оружие
Бойцы ВСУ похвастались, как из ПТУР уничтожили снайперское гнездо ополченцев Донбасса
По данным ведомства, боевики совершили обстрел с применением ПТУР.
Новостной фронт 08:57
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Экономика
На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей
Коммерсантъ вчера в 20:19
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
Губернатор Кубани анонсировал ослабление контроля для туристов
Контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов ослабляется с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Общество
Сумма минимального пособия по безработице увеличилась в три раза
Минимальное пособие по безработице увеличивается с 1 500 рублей до 4 500 рублей на период с мая по июль 2020 года.
Нижегородская Правда 02:21
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Экономика
В России больше предпринимателей станут работать по патенту
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень видов предпринимательской деятельности по патенту, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 05:42
Гаджеты
Над складным iPhone уже работают в Apple
Пользователи социальной сети Twitter, где и появилась эта информация, обсуждают появление данного устройства.
Evo-rus.com 07:22
Общество
В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
Финансы
Сбербанк предсказал снижение ключевой ставки ЦБ до 4%
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Банка России на предстоящем 19 июня заседании совета директоров на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.
Евразия Daily 04:45
Футбол
ЦСКА объявил об уходе трех игроков
Бомбардир.ру 11:51
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем Наталии Орейро российское гражданство
Как писал NEWS.ru, Орейро впервые упомянула о желании получить российское гражданство на шоу «Вечерний Ургант», правда, сделала это в шутку.
News.ru вчера в 09:21
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru 07:12
Общество
В магазинах еще до голосования появилась конституция с поправками
В книжных магазинах появились новые издания конституции уже с поправками, которые вынесены на общероссийское голосование, заметил корреспондент РБК.
Forbes 01:51
Происшествия
Под Рязанью росгвардеец получил ранение, вступившись за девушку
В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, вступившись за девушку, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный округ Росгвардии.
Газета.Ru 15:27
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) объявили о сделке по предложению 118 млн акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения.
ТАСС 12:08
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета вчера в 09:02
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
Граждане Азербайджана, которые ожидали отправки на родину во временном лагере на территории Дербентского района Дагестана, начали пересекать российскую границу.
RT на русском 09:18
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru вчера в 20:35
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
Наука
Уникальное строение крыльев бабочек спасает их от дождя и грозы
Биолог Сунхван Юнг выяснил, что крылья бабочек имеют уникальное строение, которое спасает их даже во время грозы.
Дни24 вчера в 03:00
Общество
Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам
ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39