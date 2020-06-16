Политика

Lenta.ruLenta.ruНазвано условие завершения «Северного потока-2»

В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса. Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года.
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с чего всё началось

Косачев: «Северный поток - 2» будет достроен, если страны ЕС будут защищать свои интересы

Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами.
ТАСС14:52

Подробнее о событии

Касачев: Европа получит «Северный поток — 2», если последует прагматике

ИА Красная Весна16:43

В Совфеде назвали условие завершения строительства «Северного потока – 2»

Взгляд.ру15:23

В Совете Федерации назвали условия реализации «Северного потока-2»

Профиль16:29

В комитете Совфеда назвали условие реализации «Северного потока - 2»

Газета.Ru16:14

Названо условие завершения «Северного потока-2»

Lenta.ru15:30

Сенатор Косачев призвал страны Евросоюза бороться за «Северный поток — 2»

News.ru16:33

Косачев: «Северный поток - 2» будет достроен, если страны ЕС будут защищать свои интересы

ТАСС14:52
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Происшествия

Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки

МонаВиста 04:43
1,6K
Армия и оружие

Бойцы ВСУ похвастались, как из ПТУР уничтожили снайперское гнездо ополченцев Донбасса

По данным ведомства, боевики совершили обстрел с применением ПТУР.
Новостной фронт 08:57
1
Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
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Экономика

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

Коммерсантъ вчера в 20:19
63
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
1,9K
Общество

Губернатор Кубани анонсировал ослабление контроля для туристов

Контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов ослабляется с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
100
Армия и оружие

Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
101
Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Вести.Ru 15:29
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Общество

Сумма минимального пособия по безработице увеличилась в три раза

Минимальное пособие по безработице увеличивается с 1 500 рублей до 4 500 рублей на период с мая по июль 2020 года.
Нижегородская Правда 02:21
2,1K
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
1,2K
Экономика

В России больше предпринимателей станут работать по патенту

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень видов предпринимательской деятельности по патенту, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 05:42
35
Гаджеты

Над складным iPhone уже работают в Apple

Пользователи социальной сети Twitter, где и появилась эта информация, обсуждают появление данного устройства.
Evo-rus.com 07:22
8
Общество

В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
798
Финансы

Сбербанк предсказал снижение ключевой ставки ЦБ до 4%

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Банка России на предстоящем 19 июня заседании совета директоров на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.
Евразия Daily 04:45
23
Футбол

ЦСКА объявил об уходе трех игроков

Бомбардир.ру 11:51
1
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем Наталии Орейро российское гражданство

Как писал NEWS.ru, Орейро впервые упомянула о желании получить российское гражданство на шоу «Вечерний Ургант», правда, сделала это в шутку.
News.ru вчера в 09:21
45
Происшествия

Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей

РИА Новости 15:23
3
Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников

Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru 07:12
1
Общество

В магазинах еще до голосования появилась конституция с поправками

В книжных магазинах появились новые издания конституции уже с поправками, которые вынесены на общероссийское голосование, заметил корреспондент РБК.
Forbes 01:51
692
Происшествия

Под Рязанью росгвардеец получил ранение, вступившись за девушку

В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, вступившись за девушку, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный округ Росгвардии.
Газета.Ru 15:27
2
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продадут 15,94% «Детского мира»

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) объявили о сделке по предложению 118 млн акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения.
ТАСС 12:08
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
47
Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

Российская газета вчера в 09:02
48
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

Граждане Азербайджана, которые ожидали отправки на родину во временном лагере на территории Дербентского района Дагестана, начали пересекать российскую границу.
RT на русском 09:18
1,1K
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru вчера в 20:35
208
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
2,4K
Общество

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
129
Наука

Уникальное строение крыльев бабочек спасает их от дождя и грозы

Биолог Сунхван Юнг выяснил, что крылья бабочек имеют уникальное строение, которое спасает их даже во время грозы.
Дни24 вчера в 03:00
16
Общество

Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам

ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
9
Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
9
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Российский государственный деятель, дипломат, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Кандидат юридических наук.
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