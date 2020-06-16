Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами.

с чего всё началось

В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса. Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года.

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