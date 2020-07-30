Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор. А за 72 часа, по данным ведомства, в воде погибают 99,9% частиц вируса.В источнике
С чего всё началось
Определен срок, за который коронавирус погибает в воде
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде провели в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
РИА Новости23:03
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