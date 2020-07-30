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РБК
РБК

Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор. А за 72 часа, по данным ведомства, в воде погибают 99,9% частиц вируса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Определен срок, за который коронавирус погибает в воде

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде провели в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
РИА Новости23:03
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РБК

Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде

РБК00:36
Известия

Российские ученые определили срок жизни коронавируса в воде

Известия00:34
РИА Новости

Определен срок, за который коронавирус погибает в воде

РИА Новости23:03
URA.Ru

Ученые рассказали, сколько коронавирус живет в воде

URA.Ru23:49
Комсомольская правда

Стало известно, за сколько часов коронавирус погибает в воде

Комсомольская правда23:44
Lenta.ru

Назван срок гибели коронавируса в воде

Lenta.ru23:30
RT на русском

Названо время выживания коронавируса в воде

RT на русском00:21
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Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

Две недели назад во время визита в Екатеринбург министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что амбулаторная и стационарная помощь, которая оказывается в регионе пациентам с COVID-19, требует доработки.
Известиявчера в 06:52
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета00:18
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Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости18:47
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Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, безлимитный интернет в России после пандемии и самоизоляции становится премиальной услугой из-за высокой загруженности мобильных сетей, создаваемой пользователями с безлимитными тарифами.
Ведомости20:25
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Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости28 июля в 07:32
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