Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде

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Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор. А за 72 часа, по данным ведомства, в воде погибают 99,9% частиц вируса.