Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США. Отмечается, что зараженные коронавирусом диабетики также в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации.

Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз

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