Коронавирус
РИА НовостиНазвано заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США. Отмечается, что зараженные коронавирусом диабетики также в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации.
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24-летний Алексей сам хочет играть в Серии А и требует четырехлетний договор с зарплатой не менее двух миллионов евро плюс бонусы.
ODDS.ru 13:10
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Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru 14:53
Армия и оружие
В Сети рассказали о превосходстве США над Россией в сфере вооружения
В Сети рассказали о превосходстве США над Россией в области вооружения.
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Общество
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за шторма «Ханна»
Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за тропического шторма "Ханна", указано в сообщении пресс-службы Белого дома.
Газета.Ru 15:49
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии
Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
REGNUM 12:04
Спорт
Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics
Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru 17:15
Наука
Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях
Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19.
Российская газета 05:37
Футбол
«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
"Ювентус" нанес поражение "Сампдории" и досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу, завоевав титул девятый раз подряд.
РИА Новости 17:46
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru 24 июля в 11:30
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Лолита Милявская планирует выйти замуж в шестой раз
Звезда недавно проговорилась, что планирует выйти замуж в шестой раз.
Дни24 09:44
Шоу-бизнес
Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати
Анастасия Решетова выложила новую фотографию с отдыха во французском Сен-Тропе в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 17:15
Футбол
Футболист Педро Родригес покинул «Челси»
Испанский полузащитник Педро Родригес покинул английский футбольный клуб "Челси".
РИА Новости 17:23
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
ТАСС вчера в 13:47
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 тыс. руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 14:18
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A42 5G получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч
По сообщению источника, аппарат получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч. Появление Samsung Galaxy A42 5G на рынке ожидается в 2021 году.
iXBT.com вчера в 12:11
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России
Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в данных регионах в первые три дня недели.
ТАСС 17:09
Армия и оружие
В Ливии снова заметили российские МиГ-29
В Ливии снова заметили истребители МиГ-29 российского производства.
Lenta.ru 04:05
Религия
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes
Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Киберспорт
Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды
Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
Чемпионат вчера в 17:38