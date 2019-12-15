Гаджеты

Газета.RuГазета.RuНазваны 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время. Первую строчку в рейтинге занял планшет Apple iPad, выпущенный в 2010 году и задавший тон развитию портативных устройств, а также ставший "культурным сдвигом".
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Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия

Life.ruвчера в 19:37

Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Газета.Ru03:12

Названы лучшие гаджеты уходящего десятилетия

РЕН ТВ03:05

Time назвал самые лучшие гаджеты уходящего десятилетия

РИА Новости02:45

Названы лучшие гаджеты уходящего десятилетия

Lenta.ru03:44

Time составил свой список величайших устройств уходящего десятилетия

Телеканал 360°вчера в 18:25

Nintendo Switch попала в топ-10 лучших устройств десятилетия по версии Time

CyberSport.ruвчера в 13:28
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Армия и оружие

В ДНР заявили о готовности предложить очередные участки разведения сил

В Донецкой народной республике заявили о готовности предложить новые участки для разведения сил и средств в Донбассе.
Российская газета 03:42
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости 13 декабря в 14:14
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали рост цен на газ «расплатой за некомпетентность»

«Расплатой за некомпетентность и коррупцию» назвал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ситуацию с ценой на газ.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Космос

Учёный рассказал об астероидах, которые могут уничтожить человечество

Как объяснил начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш, небесные тела, способные уничтожить всё население Земли, падают раз в 100 миллионов лет.
Ореанда-Новости 12 декабря в 02:30
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
RT на русском 03:17
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о разногласиях, существующих между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 02:54
Авто

Toyota выпустит новый бюджетный кроссовер

Прообразом нового компакт-кросса Toyota станет Suzuki Vitara Brezza, выпускающийся индийским подразделением Suzuki с 2016 года.
Автоновости дня вчера в 02:00
Единоборства

Усман нокаутировал Ковингтона и защитил пояс чемпиона UFC

Газета.Ru 02:00
Фигурное катание

Тутберидзе жестко ответила на критику Тарасовой и Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вместе с командой, в которую входят тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, жестко ответила на критику Евгения Плющенко и советского тренера Татьяны Тарасовой в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
МК-Спорт 02:54
Биатлон

Российский биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования

Российский биатлонист Александр Логинов взял серебро в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Газета.Ru вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала, как выглядела в молодости

38-летняя телеведущая и журналистка Ксения Собчак решила поностальгировать об уходящей молодости.
Bimru.ru вчера в 04:11
Единоборства

Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул WBO

В главном бою боксерского вечера в Нью-Йорке (США) встречались чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас из Литвы.
Матч ТВ 00:35
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:02
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 вчера в 01:18
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Хоккей

Умер экс-хоккеист «Ак Барса» Владимир Цыплаков

Умер советский и белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, в начале 2000-х годов выступавший за казанский "Ак Барс", сообщает "Татар-информ", ссылаясь на "БелТА".
Московский Комсомолец 02:03
Спорт

Голикова завоевала серебро на дистанции 500 м на этапе КМ в Нагано

Матч ТВ 13 декабря в 03:03
Футбол

Н`Голо Канте желает покинуть «Челси»

В чемпионате Англии после 17 матчей, «Челси» занимает 4 место. Ранее ГЛАС сообщал о победе "Челси" над "Астон Виллой".
ГЛАС.RU 03:35
Футбол

Слуцкий заявил, что никогда не возглавил бы «Спартак»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что не возглавил бы «Спартак».
Metaratings вчера в 14:19
Технологии

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G

МТС, Мегафон, Ростелеком, Вымпелком (Билайн) подписали соглашение о создании совместного предприятия ( СП) которое направлено на модернизацию сетей для запуска 5G.
ToDay News Ufa 13 декабря в 10:13
Футбол

Комментатор Орлов заявил о недовольстве руководства «Газпрома» Семаком

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил о недовольстве руководства "Газпрома" действующим главным тренером петербургского "Зенита" Сергеем Семаком.
Газета.Ru вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 13 декабря в 03:13
Культура

Сегодня решится судьба 24-летнего уроженца Уфы на проекте «Танцы» на ТНТ

UfacityNews.ru вчера в 00:25
Единоборства

Александр Шлеменко победил Дэвида Бранча удушающим приемом

Ближе к концу раунда бойцы вернулись в стойку, где Шлеменко начал вкладываться в каждый свой удар.
Allboxing.ru вчера в 12:35
Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК 13 декабря в 10:41
Происшествия

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6

ТАСС 01:32
Теннис

Медведев выиграл турнир в Саудовской Аравии

Российский теннисист Даниил Медведев одолел итальянца Фабио Фоньини в финальном матче выставочного турнира в Саудовской Аравии.
ProstoProSport вчера в 11:10
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