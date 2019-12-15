Гаджеты
Газета.RuНазваны 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время. Первую строчку в рейтинге занял планшет Apple iPad, выпущенный в 2010 году и задавший тон развитию портативных устройств, а также ставший "культурным сдвигом".
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Nintendo Switch попала в топ-10 лучших устройств десятилетия по версии Time
CyberSport.ruвчера в 13:28
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