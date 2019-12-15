Гаджеты

ИзвестияИзвестияЖурнал Time назвал лучшие гаджеты уходящего десятилетия

Американский еженедельный журнал Time составил список наиболее важных и влиятельных гаджетов 2010-х годов. Рейтинг опубликован на сайте издания в субботу, 14 декабря.
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Time назвал 10 лучших гаджетов 2010-х годов

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