Политика

ИзвестияИзвестияНазваны 12 шагов по урегулированию в Донбассе

Документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» включает в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения.
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Названы 12 шагов по урегулированию в Донбассе

Известия13:27

СМИ: Киев отверг опубликованный в Мюнхене «мирный план» по Донбассу

ТАСС14:23

Обнародован новый план по урегулированию конфликта на Донбассе

Российская газета14:18

В Киеве оценили «12 шагов» по урегулированию ситуации на Украине

РИА Новости14:00

Украина отвергла мюнхенский доклад по Донбассу

Московский Комсомолец14:54

Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

Lenta.ru08:44

12 шагов к миру в Донбассе

Коммерсантъ02:20
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Общество

Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта

РИА Новости 09:27
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости 15:09
Политика

Глава МИД Белоруссии встретился с помощником госсекретаря США

«На полях конференции Макей провел переговоры с помощником государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером, в ходе которых был обсуждён широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога», — приводит ТАСС сообщение белорусского МИД.
RT на русском 14:43
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда 06:41
Автоспорт

Команда Квята презентовала новый болид

Итальянская команда «Альфа Таури» (бывшая «Торо Россо») презентовала болид на сезон-2020.
Матч ТВ 14:35
Происшествия

Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала

Вести.Ru 00:48
Общество

Ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась в космосе

Отработавшая третья ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе спустя 29 лет после запуска с образованием 75 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
РИА Новости 16:00
Здоровье

Способ борьбы с коронавирусом нашли в Китае

Китайские медики нашил эффективный способ борьбы с коронавирусом. Они переливают плазму крови выздоровевших пациентов тем, кто еще болен.
EastRussia 13:23
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Космос

Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником

В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
МИР 24 02:48
Киберспорт

Half-Life: Alyx выйдет 23 марта

Cyber.sports.ru вчера в 14:54
Политика

Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России

В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
REGNUM вчера в 22:32
Спорт

Россиянки завоевали девять медалей на чемпионате Европы по борьбе

Женская сборная России завоевала девять наград на чемпионате Европы по борьбе.
ТАСС Спорт 14:45
Наука

Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака

ToDay News Ufa 09:27
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Армия и оружие

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Piter.tv вчера в 23:23
Общество

«Крымские морские порты» объявили о сокращении персонала из-за санкций

Сокращение персонала планируют провести на своих объектах «Крымские морские порты».
Красная весна 16:02
Общество

Филипп Киркоров представил новый клип «Романы»

Певец Филипп Киркоров выпустил клип на трек "Романы". Ролик вышел 14 февраля на официальном YouTube - канале артиста.
Piter.tv 14:46
Политика

Турчинов обвинил США в предательстве Украины

Как считает Турчинов, Украина подписала в 1994 году «бумагу», которая, как выяснилось позже, «ничего не стоит», так как США пообещали лишь поддержку на дипломатическом уровне, а также «любовь и уважение».
Журналистская правда 03:50
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Коммерсантъ вчера в 18:29
Гаджеты

Samsung представил новый складной смартфон

Южнокорейская корпорация Samsung презентовала новый смартфон со складывающимся экраном. Новинка получила название Galaxy Z Flip.
Компания 12 февраля в 01:28
Шоу-бизнес

Похудевшая на 45 кг певица Адель стала похожа на Анджелину Джоли

Певица Адель похудела на 45 кг после развода с супругом.
Актуальные Новости 16:02
Космос

Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

РИА Новости 12 февраля в 17:10
Здоровье

В России не осталось больных коронавирусом

TatCenter 12 февраля в 02:57
Политика

Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
Газета.Ru 09:00
Общество

Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 13:02
Общество

В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Lenta.ru 14:28
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

РИА Новости 00:10
Общество

Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн

Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Retailer.ru вчера в 07:38
Политика

Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях

Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
RT на русском 10:13
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