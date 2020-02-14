Политика

Газета.RuГазета.RuНазваны 12 шагов для урегулирования конфликта в Донбассе

Группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
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Обнародован новый план по урегулированию конфликта на Донбассе

Российская газетавчера в 14:18

12 шагов к миру в Донбассе

Коммерсантъвчера в 02:20

Названы 12 шагов по урегулированию в Донбассе

Известиявчера в 13:27

Составлен новый план урегулирования ситуации на Украине

Рамблервчера в 09:26

Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

Lenta.ruвчера в 08:44

Обнародованы 12 шагов для достижения мира в Донбассе

Rambler News Serviceвчера в 08:02

Названы 12 шагов для прекращения войны в Донбассе

Газета.Ruвчера в 15:03
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Футбол

Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье»

Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».
Известия вчера в 23:16
Хоккей

Панарин догнал Фролова по количеству очков за карьеру в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на 25-е место среди россиян по количеству очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
RT на русском 01:22
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
РИА Новости вчера в 17:52
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Происшествия

На даче прокурора был найден закопанный труп его супруги

The Penza Post вчера в 03:15
Политика

Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»

Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Газета.Ru вчера в 19:46
Шоу-бизнес

Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
iReactor вчера в 08:50
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru 13 февраля в 00:19
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости вчера в 10:26
Политика

Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 09:17
Политика

Глава OMV рассказал о строительстве «Северного потока-2»

Райан Зеле, руководитель крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV, в интервью агентству Bloomberg прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Происшествия

В Санкт-Петербурге горит производственное здание

Пресс-служба МЧС России сообщила, что в Санкт-Петербурге горит производственное здание на площади 300 квадратных метров.
Вести.Ru вчера в 21:31
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Армия и оружие

Идлиб завален трупами и сожжённой турецкой бронетехникой

Rusvesna.su вчера в 15:34
Авто

Hyundai готовит пророческий электромобиль

Премьера концепта Hyundai Prophecy состоится на автосалоне в Женеве 3 марта.
Журнал Авто.ру вчера в 04:58
Общество

Россияне покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля. На борту находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.
Газета.Ru 01:15
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России

Известия 01:34
Армия и оружие

Украинские обстрелы ДНР квалифицированы как террористические акты

«Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта», — указано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
REGNUM вчера в 08:34
Футбол

РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус

Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.
МР7.ру вчера в 07:38
Здоровье

В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

РИА Новости 13 февраля в 16:38
Музыка

Продюсер «Ласкового мая»: у Шатунова никогда не было прав на песни

News.ru 13 февраля в 11:50
Баскетбол

Сборная США победила сборную мира в Матче восходящих звёзд НБА

Сборная США победила сборную мира в Матче восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в рамках Звёздного уикенда лиги.
RT на русском 01:09
Армия и оружие

Вертолет Ка-52М получит крылатую ракету с дальностью до 100 километров

Новейший ударный вертолет России Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету, максимальная дальность применения которой составит 100 километров.
Военное дело 00:32
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Газета.Ru вчера в 13:43
Общество

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Известия вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ

Gazeta.SPb вчера в 16:00
Политика

В Москве пройдет митинг за проведение референдума по поправкам в Конституцию

Согласованная акция состоится на Суворовской площади.
Эхо Москвы 01:00
Музыка

Названы победители «Чартовой дюжины»

РЕН ТВ вчера в 01:13
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