Политика
Lenta.ruНазваны 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
Организаторы Мюнхенской конференции опубликовали план по урегулированию ситуации на Украине, передает издание «НВ». Документ получил название «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе».
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Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Политика
МИД ФРГ заявил о планах подготовить в Берлине «нормандскую встречу»
Представители немецкого правительства вместе с коллегами из России, Украины и Франции попытаются подготовить базу для проведения встречи в «нормандском формате» в Берлине.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте
Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован на территории Египта.
Наука
Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака
Происшествия
Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров
Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Биатлон
Норицын: Лотерейный спринт в плане стрельбы. Никто не справился
Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил выступление команды в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов скончался после попытки покончить с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.
Игры
В Steam появилась новая экспериментальная функция
В Valve отметили, что не пропустили седьмой эксперимент.
Политика
Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Политика
Экс-глава Калужской области высказался о своей отставке
Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал свое решение уйти в отставку.
Общество
Мантуров: смартфоны в России не подорожают из-за коронавируса
Ранее СМИ сообщили о возможной приостановке поставок смартфонов из Китая из-за коронавируса.
Политика
Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.
Технологии
Весной Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 1809
12 мая текущего года Microsoft прекратит оказывать поддержку Windows 10 October 2018 update.
Политика
Путин объяснил важность работы над поправками в конституцию
Президент России Владимир Путин объяснил важность работы над поправками в Конституцию РФ, которые он предложил ранее.
Футбол
Глушаков опубликовал фото с Кокориным во время матча «Ахмат» — «Сочи»
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал совместное фото с форвардом «Сочи» Александром Кокориным во время матча команд на тренировочном сборе в Турции.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Армия и оружие
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес, которые начали поступать после обострения ситуации в Идлибе.
Армия и оружие
В Ливии погиб первый российский военный
По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Культура
Киркоров заявил, что не боится оскорбить чувства верующих новым клипом
Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за его нового клипа "Романы".