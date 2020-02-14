Организаторы Мюнхенской конференции опубликовали план по урегулированию ситуации на Украине, передает издание «НВ». Документ получил название «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе».

Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

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