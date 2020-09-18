Названы 20 богатейших жен и мужей российских госслужащих
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших жен и мужей российских госслужащих. Перечень возглавила супруга депутата заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка. Доход женщины составил 3,12 миллиарда рублей, при этом ее имя остается неизвестным.В источнике
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100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2020. Рейтинг Forbes
В 2020 году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes существенно обновился: почти половина его участников отсутствовала в прошлогоднем списке.
Forbes03:17
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