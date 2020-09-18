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Lenta.ru
Lenta.ru

Названы 20 богатейших жен и мужей российских госслужащих

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших жен и мужей российских госслужащих. Перечень возглавила супруга депутата заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка. Доход женщины составил 3,12 миллиарда рублей, при этом ее имя остается неизвестным.В источнике
С чего всё началось
Forbes

100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2020. Рейтинг Forbes

В 2020 году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes существенно обновился: почти половина его участников отсутствовала в прошлогоднем списке.
Forbes03:17
Подробнее о событии
ТАСС

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников России

ТАСС07:56
Коммерсантъ

Богатейшие российские чиновники и депутаты

Коммерсантъ08:13
URA.Ru

Два миллиардера в облдуме Кургана стали богаче

URA.Ru07:28
Lenta.ru

Названы 20 богатейших жен и мужей российских госслужащих

Lenta.ru07:01
Фонтанка.Ру

Вице-губернатор, коммунист и ректор. Трое представляют Петербург в топ-100 самых богатых госслужащих и депутатов

Фонтанка.Ру05:55
Znak.com

Три депутата из ХМАО за прошлый год заработали 666 млн рублей и вошли в ТОП-100 Forbes

Znak.com05:48
Forbes

20 богатейших жен и мужей госслужащих — 2020

Forbes05:39

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
5K

Варламов признан второй звездой матча «Айлендерс» с «Тампой»

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал второй звездой шестого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы-Бэй Лайтнинг", сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru01:05

Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу заседание военно-промышленной комиссии, среди тем - гособоронзаказ, совершенствование законодательства и кадры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:52
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Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с участием присяжных

Суд будет рассматривать дело Рамиля Шамсутдинова, открывшего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, будет рассмотрено во 2-м Восточном окружном военном суде с участием присяжных заседателей.
РБК06:48
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