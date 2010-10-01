Общество

Российский ДиалогРоссийский ДиалогНазваны 5 самых опасных мест с высоким риском заражения коронавирусом

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Российский специалист в области оториноларингологии Владимир Зайцев рассказал, где россияне больше всего подвергаются риску заразиться новым китайским коронавирусом, бушующем в мире, напомнив о мерах предосторожности, которые необходимо принять для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих близких и окружающих.
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Топ-5 опасных мест, где можно заразиться коронавирусом: мнение российского эксперта

ЛигаNews.net02:52

Названы 5 самых опасных мест с высоким риском заражения коронавирусом

Российский Диалогвчера в 16:09
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
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Происшествия

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Экономика

МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран

Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 17:40
Общество

Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной

По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.
РБК 00:23
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Гаджеты

Microsoft упрощает передачу файлов с устройств Samsung

Компания Microsoft представила новую функцию, которая позволит владельцам телефонов Samsung осуществлять беспроводную передачу файлов между своими телефонами и ПК с версией Windows 10.
МИТ вчера в 14:46
1
Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований.
REGNUM 02:28
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Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона человек

"По данным 14 апреля, число зараженных COVID-19 во всем мире составляет 2 019 320, число скончавшихся - 119 483 человека, число выздоровевших приближается к 449 т000", - сообщают эксперты.
Московский Комсомолец вчера в 20:15
66
Общество

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Еще 13 человек с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число жертв COVID-19 выросло до 95, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс вчера в 17:16
256
Общество

У главы одного из районов Уфы подозревают коронавирус

Причиной стал уход на больничный главы администрации Рустема Рахматуллина, рассказали в пресс-службе городской мэрии.
РБК Уфа 03:10
1
Общество

В России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
Транспорт

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
Известия вчера в 19:45
52
Общество

Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Ситуация с коронавирусом в России развивается по особому, отличному от других стран сценарию.
РБК 03:24
18
Здоровье

Глава ВОЗ назвал условия для снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус рассказал, при каких условиях страны могут снимать ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 01:04
4
Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
526
Общество

МЧС и Росгвардия получили право наказывать за нарушение правил при ЧС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, наделяющее определенных должностных лиц правом составлять протоколы на нарушение правил поведения при ЧС.
Коммерсантъ вчера в 07:45
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
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Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
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Здоровье

Коронавирус на Украине: +10% заболевших

На Украине, по данным на утро 13 апреля, зафиксировано 3102 случая заболевания COVID-19, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 325 новых пациентов.
Rusvesna.su вчера в 03:17
2
Происшествия

Более 80 человек выписаны из больницы в Коммунарке за сутки

Газета.Ru 02:42
335
Общество

В Коммунарке рассказали о скрывающих правду пациентах с коронавирусом

Волонтер из больницы в Коммунарке рассказал о пациентах с коронавирусом, которые скрывали правду о том, с кем они контактировали.
Lenta.ru 03:26
15
Происшествия

На Кубани возбудили уголовное дело в отношении вора в законе

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодара, он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.
ТАСС вчера в 06:59
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Армия и оружие

В Черное море зашел американский эсминец Porter

Вести.Ru вчера в 16:43
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Космос

В небе над Благовещенском столкнулись звезды

Робот-телескоп, установленный в Благовещенском педуниверситете, в День космонавтики зафиксировал очень мощное взрывоподобное явление.
Российская газета вчера в 03:14
Шоу-бизнес

Кети Топурия вышла обнаженной в лес

Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru вчера в 08:09
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Общество

Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд

Регионы РФ на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом, нужно подготовить систему здравоохранения и коечный фонд, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 09:02
12
Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

REGNUM 01:16
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Здоровье

Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае

Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 00:59
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Политика

Посольство России ответило на обвинения Пентагона в адрес RT и Sputnik

Обвинения в дезинформации о COVID-19 со стороны Пентагона в адрес новостного агентства Sputnik и телеканала RT являются безосновательными.
Известия 00:40
Общество

Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы

Татарстан — не первый регион, который вводит обязательные ограничения для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 02:27
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