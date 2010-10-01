Общество
Российский ДиалогНазваны 5 самых опасных мест с высоким риском заражения коронавирусом
Российский специалист в области оториноларингологии Владимир Зайцев рассказал, где россияне больше всего подвергаются риску заразиться новым китайским коронавирусом, бушующем в мире, напомнив о мерах предосторожности, которые необходимо принять для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих близких и окружающих.
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Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Экономика
МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран
Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 17:40
Общество
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.
РБК 00:23
Гаджеты
Microsoft упрощает передачу файлов с устройств Samsung
Компания Microsoft представила новую функцию, которая позволит владельцам телефонов Samsung осуществлять беспроводную передачу файлов между своими телефонами и ПК с версией Windows 10.
МИТ вчера в 14:46
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований.
REGNUM 02:28
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона человек
"По данным 14 апреля, число зараженных COVID-19 во всем мире составляет 2 019 320, число скончавшихся - 119 483 человека, число выздоровевших приближается к 449 т000", - сообщают эксперты.
Московский Комсомолец вчера в 20:15
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Еще 13 человек с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число жертв COVID-19 выросло до 95, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс вчера в 17:16
Общество
У главы одного из районов Уфы подозревают коронавирус
Причиной стал уход на больничный главы администрации Рустема Рахматуллина, рассказали в пресс-службе городской мэрии.
РБК Уфа 03:10
Общество
В России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
Известия вчера в 19:45
Общество
Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Ситуация с коронавирусом в России развивается по особому, отличному от других стран сценарию.
РБК 03:24
Здоровье
Глава ВОЗ назвал условия для снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус рассказал, при каких условиях страны могут снимать ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 01:04
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Общество
МЧС и Росгвардия получили право наказывать за нарушение правил при ЧС
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, наделяющее определенных должностных лиц правом составлять протоколы на нарушение правил поведения при ЧС.
Коммерсантъ вчера в 07:45
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
Здоровье
Коронавирус на Украине: +10% заболевших
На Украине, по данным на утро 13 апреля, зафиксировано 3102 случая заболевания COVID-19, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 325 новых пациентов.
Rusvesna.su вчера в 03:17
Общество
В Коммунарке рассказали о скрывающих правду пациентах с коронавирусом
Волонтер из больницы в Коммунарке рассказал о пациентах с коронавирусом, которые скрывали правду о том, с кем они контактировали.
Lenta.ru 03:26
Происшествия
На Кубани возбудили уголовное дело в отношении вора в законе
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодара, он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.
ТАСС вчера в 06:59
Армия и оружие
В Черное море зашел американский эсминец Porter
Вести.Ru вчера в 16:43
Космос
В небе над Благовещенском столкнулись звезды
Робот-телескоп, установленный в Благовещенском педуниверситете, в День космонавтики зафиксировал очень мощное взрывоподобное явление.
Российская газета вчера в 03:14
Шоу-бизнес
Кети Топурия вышла обнаженной в лес
Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru вчера в 08:09
Общество
Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд
Регионы РФ на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом, нужно подготовить систему здравоохранения и коечный фонд, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 09:02
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 00:59
Политика
Посольство России ответило на обвинения Пентагона в адрес RT и Sputnik
Обвинения в дезинформации о COVID-19 со стороны Пентагона в адрес новостного агентства Sputnik и телеканала RT являются безосновательными.
Известия 00:40
Общество
Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы
Татарстан — не первый регион, который вводит обязательные ограничения для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 02:27