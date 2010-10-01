Российский специалист в области оториноларингологии Владимир Зайцев рассказал, где россияне больше всего подвергаются риску заразиться новым китайским коронавирусом, бушующем в мире, напомнив о мерах предосторожности, которые необходимо принять для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих близких и окружающих.

Политика Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. 18

Экономика МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.

Общество Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла. 1,3K

Гаджеты Microsoft упрощает передачу файлов с устройств Samsung Компания Microsoft представила новую функцию, которая позволит владельцам телефонов Samsung осуществлять беспроводную передачу файлов между своими телефонами и ПК с версией Windows 10. 1

Общество В Россию привезли штамм коронавируса из США Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований. 302

Общество Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона человек "По данным 14 апреля, число зараженных COVID-19 во всем мире составляет 2 019 320, число скончавшихся - 119 483 человека, число выздоровевших приближается к 449 т000", - сообщают эксперты. 66

Общество Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки Еще 13 человек с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число жертв COVID-19 выросло до 95, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 256

Общество В России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом За последние сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом.

Общество Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения. 526

Энергетика Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. 213

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%. 953

Здоровье Коронавирус на Украине: +10% заболевших На Украине, по данным на утро 13 апреля, зафиксировано 3102 случая заболевания COVID-19, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 325 новых пациентов. 2

Космос В небе над Благовещенском столкнулись звезды Робот-телескоп, установленный в Благовещенском педуниверситете, в День космонавтики зафиксировал очень мощное взрывоподобное явление.

Шоу-бизнес Кети Топурия вышла обнаженной в лес Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной. 4

Общество Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд Регионы РФ на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом, нужно подготовить систему здравоохранения и коечный фонд, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 12

Здоровье Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. 147