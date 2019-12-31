Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны АЗС России, где торгуют некачественным топливом

Росстандарт опубликовал список АЗС, при проверке которых были выявлены различного рода нарушения, передает "Российская газета". В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
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