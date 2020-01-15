с чего всё началось

Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил 17 приложений для Android, которые способствуют очень быстрой разрядке батареи смартфона. Полный список опубликован на сайте компании.

Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

Политика Премьер-министр Украины подал в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.

Политика ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.

Происшествия 25 автомобилей столкнулись в Адыгее Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".

Политика Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.

Политика Решения Берлинской конференции повлияют на прекращение кризиса в Ливии Спецпосланник Генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе понадеялся, что Берлинская конференция приведет к окончательному прекращению боевых действий в Ливии.

Политика Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.

Хоккей Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.

Космос В космосе обнаружена необъяснимая звезда Пульсар J0908 имеет 107-миллисекундный период вращения. Он был обнаружен в 1988 году с помощью телескопа обсерватории Молонгло (MOST).