Гаджеты
РИА НовостиНазваны Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов
Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил 17 приложений для Android, которые способствуют очень быстрой разрядке батареи смартфона. Полный список опубликован на сайте компании.
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с чего всё началось
Более того, как сообщают исследователи из антивирусной компании Bitdefender, код злонамеренных программ разбит по разным файлам, что затрудняет детектирование их настоящего назначения.Anti-Malware.ru15 января в 10:30
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Полмиллиона пользователей Android скачали разряжающие смартфон адваре
Anti-Malware.ru15 января в 10:30
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