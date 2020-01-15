Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиНазваны Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов

Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил 17 приложений для Android, которые способствуют очень быстрой разрядке батареи смартфона. Полный список опубликован на сайте компании.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось
Более того, как сообщают
 исследователи из антивирусной компании Bitdefender, код злонамеренных программ разбит по разным файлам, что затрудняет детектирование их настоящего назначения.
Anti-Malware.ru15 января в 10:30

Подробнее о событии

В Google Play нашли разряжающие смартфон приложения

Известиявчера в 20:24

В Google Play найдены приложения, которые разряжают смартфон

Москва 2405:44

Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов

РИА Новости03:07

Названы приложения, быстро разряжающие батарею смартфонов

Российская газета07:03

В Google Play нашли пожирающие батарею смартфонов приложения

Astera15 января в 12:01

Полмиллиона пользователей Android скачали разряжающие смартфон адваре

Anti-Malware.ru15 января в 10:30

Названы пожирающие батарею смартфонов приложения

Lenta.ru15 января в 09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 08:57, Ашберн
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК 07:26
Политика

В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств

Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
РИА Новости 05:09
Политика

Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.
ТАСС 02:57
Политика

ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина

Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
RT на русском 08:01
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Музыка

Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш

Газета.Ru вчера в 00:01
Происшествия

25 автомобилей столкнулись в Адыгее

Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
Газета.Ru 04:10
Шоу-бизнес

34-летняя Ляйсан Утяшева кардинально сменила прическу

В последнее время Ляйсан Утяшева все чаще удивляет поклонников.
MedikForum.ru 08:30
Армия и оружие

В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

RT на русском 08:26
Общество

Несколько автодорог перекрыли в Алтайском крае из-за метели

В Алтайском крае из-за плохой видимости в связи с метелью ограничили движение по нескольким участкам автодорог.
Известия 04:12
Политика

Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
РБК 04:30
Политика

Решения Берлинской конференции повлияют на прекращение кризиса в Ливии

Спецпосланник Генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе понадеялся, что Берлинская конференция приведет к окончательному прекращению боевых действий в Ливии.
Политическая Экспертиза 15 января в 13:56
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
RT на русском 06:55
Кино

Квентин Тарантино считает Криса Пайна лучшим актером Голливуда

Discover24 02:59
Политика

Мишустин и Медведев встретились с правительством

Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Lenta.ru 05:54
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.
РИА Новости вчера в 23:45
Футбол

Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу

Первую половину сезона-2019/2020 Лунин провёл ещё в одном «Реале» – из Вальядолида, отыграл 2 матча и пропустил 1 гол.
Чемпионат вчера в 18:34
Армия и оружие

В США показали изнутри самолет «Судного дня»

В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Ruposters.ru 15 января в 05:23
Единоборства

Президент UFC: Макгрегор получит бой с Хабибом, если победит Серроне

РЕН ТВ 01:03
Футбол

Навредил репутации клуба. Украинский футболист лишился работы из-за отпуска в Санкт-Петербурге

Руководство клуба из Волочиска Хмельницкой области решило, что посещение игроком «страны-агрессора» и публичная демонстрация этого факта в соцсетях вредит репутации клуба.
Украина.ру 08:27
Общество

«Ваша виза одобрена»: МИД Германии извинился за шутку в Twitter

Пользователи Twitter вынудили МИД Германии извиниться за шутку, опубликованную в официальном аккаунте ведомства.
РЕН ТВ 08:50
Кино

Где шляпа Лютика? Дизайнер «Ведьмака» показал каноничное фото барда в головном уборе

Киноафиша России 15 января в 06:28
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета 00:34
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Космос

В космосе обнаружена необъяснимая звезда

Пульсар J0908 имеет 107-миллисекундный период вращения. Он был обнаружен в 1988 году с помощью телескопа обсерватории Молонгло (MOST).
Популярная механика 14 января в 13:02
Политика

Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Российская газета 15 января в 15:08
Музыка

Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса

МедиаЗавод вчера в 07:32
Наука

Выяснено, что кошки способны питаться плотью человека

В США ученые подтвердили, что кошки способны питаться человеческой плотью.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Авто

АвтоВАЗ начал производство «зимней» Lada Vesta

Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. начались 25 ноября 2019 года.
Автоновости дня 01:28
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное