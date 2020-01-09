Экономика

РБКРБКНазваны банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
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На ДВ растёт число банков-участников программы льготной ипотеки

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Выдаем кредиты под 2%: все больше банков предоставляют «дальневосточную ипотеку»

AmurMedia.ruвчера в 05:50

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РИА Новостивчера в 07:26

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ТАССвчера в 06:35

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REGNUMвчера в 09:14

Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

РБКвчера в 05:13

Дальневосточную ипотеку начнут выдавать 14 банков

EastRussiaвчера в 04:29
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
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РИА Новости 00:00
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Экономика

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Роспотребнадзор напомнил, как безопасно пользоваться мобильным телефоном и уменьшить от него вред для здоровья.
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ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

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