«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

Политика NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.

Политика Трамп перестал считать глобальное потепление мистификацией Президент США Дональд Трамп изменил свою позиции относительно теории глобального потепления и теперь рассматривает его как серьезную проблему.

Экономика Сечин попросил Медведева ускорить выдачу льгот для «Роснефти» Глава Роснефти Игорь Сечин попросил Дмитрия Медведева ускорить разработку мер поддержки месторождений, которые прошли инвентаризацию и давать льготы только тем, кто предоставил данные по каждой скважине.

Авто Кроссовер Kia Seltos готов к продажам в России Как ранее сообщали «Автоновости дня», кроссовер KIA Seltos сертифицирован в России с тремя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым атмосферным мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровым атмосферным на 149 сил и 1,6-литровым турбомотором, выдающим 177 лошадиных сил.

Политика В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Авто В России выросли цены на автомобили С начала года расценки на новые автомобили в России взлетели на 2-6 % в зависимости от стоимости, модификации, а также комплектации.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка» Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.