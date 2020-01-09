Экономика
РБКНазваны банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%
«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
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На ДВ растёт число банков-участников программы льготной ипотеки
Общественное телевидение Россиивчера в 13:25
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