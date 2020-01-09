«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Здоровье Три вируса гриппа зарегистрировали в Приморье В Приморском крае зарегистрированы три вируса гриппа H1N1, H3N2 и B. Жители региона с простудными заболеваниями обращаются за помощью к медикам каждый день.

Политика В конгрессе США одобрили ограничение полномочий Трампа по Ирану Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.

Политика Посол Израиля отказался считать Польшу антисемитской страной Посол Израиля в Варшаве Александр Бен Цви отказался считать Польшу антисемитской страной. Слова дипломата приводит газета Rzeczpospolita.

Авто В России подскочили цены на автомобили Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.

Космос Зафиксировано сверхсветовое движение Астрономы зафиксировали поток вещества в галактике M87, который перемещается с кажущейся скоростью, превышающей скорость света.

Армия и оружие Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.

Фигурное катание Российская фигуристка назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми» Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, поделилась мнением о юных спортсменках из группы тренера Этери Тутберидзе.