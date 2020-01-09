Экономика

РБКРБКНазваны банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
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На ДВ растёт число банков-участников программы льготной ипотеки

Общественное телевидение Россиивчера в 13:25

Дальневосточную ипотеку начнут выдавать 14 банков

EastRussiaвчера в 04:29

«Дальневосточную» ипотеку под 2% будут выдавать 14 банков

РИА Новостивчера в 07:26

Льготная ипотека для ДФО будет доступна во всех банках-участниках программы с февраля

ТАССвчера в 06:35

Выдаем кредиты под 2%: все больше банков предоставляют «дальневосточную ипотеку»

AmurMedia.ruвчера в 05:50

Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

РБКвчера в 05:13

Названы банки, выдающие «дальневосточную ипотеку»

REGNUMвчера в 09:14
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM вчера в 21:22
Армия и оружие

Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" истребителем МиГ-31К в ходе учений в Черном море.
РИА Новости вчера в 22:11
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Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
ТАСС вчера в 19:50
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Армия и оружие

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Третьего января американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, президент США Дональд Трамп заявил, что тот планировал взрыв одного из американских посольств, но не привел никаких деталей.
РИА Новости вчера в 22:37
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Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru 08 января в 17:32
Экономика

РНКБ завершил процесс объединения с «Крайинвестбанком»

РНКБ завершил объединение с ПАО "Крайинвестбанк" в результате реорганизации и слияния двух финансовых организаций под единым брендом РНКБ.
ИА Крыминформ вчера в 05:37
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru вчера в 09:09
Гаджеты

CES 2020. Intel представила дискретную видеокарту Xe DG1

ITZine.ru вчера в 13:31
Кино

Минкультуры сообщило даты международного кинофестиваля в Забайкалье

Забайкальский международный кинофестиваль состоится с 4 по 7 июня в Чите.
Байкал24 вчера в 22:18
Происшествия

Пострадавший в аквапарке Новосибирска подросток приехал из Кемерова

Напомним, 8 января 2020 года в новосибирском аквапарке 16-летний подросток застрял в джакузи.
REGNUM вчера в 23:33
Общество

В Крыму анонсировали запуск регулярного авиасообщения с Арменией

Регулярное авиасообщение между Симферополем и Ереваном запустят в марте 2020 года.
РБК вчера в 22:07
Экономика

СУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2

На Красноярскую ГРЭС-2 приходится до 2,14% выработки электроэнергии в Объединенной энергетической системе Сибири.
Ведомости вчера в 05:42
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»

Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Культуромания 07 января в 10:37
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

РИА Новости вчера в 17:27
Политика

Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing

РБК вчера в 17:31
Политика

Ирак возобновил переговоры о покупке российских С-300

Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммада Риду.
Газета.Ru вчера в 09:15
Происшествия

Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

РБК вчера в 01:42
Здоровье

Названы привычки, которые «убивают» иммунитет

Немецкие врачи назвали шесть привычек, связанных с плохим функционированием иммунной системы человека.
UfacityNews.ru вчера в 01:58
Спорт

WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
РИА Новости вчера в 15:12
Экономика

В России введены новые налоговые льготы для физлиц

С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
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Ларссон получил травму в матче за сборную Швеции

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил травму в товарищеском матче между сборными Швеции и Молдавии (1:0). 22-летний швед забил единственный мяч в этой встрече, однако не смог доиграть ее до конца.
Спорт-Экспресс вчера в 18:56
Происшествия

Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море

Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
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Происшествия

В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП

"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
РИА Новости вчера в 14:40
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Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
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Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
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Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 14:46
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