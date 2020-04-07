Коронавирус
Lenta.ruНазваны богатейшие люди планеты
Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes. Безос является единственным бизнесменом в списке, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов.
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Авто
Компания Hyundai выпустит 5 новинок в 2020 году
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
Политика
Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
Политика
Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса.
Политика
Лукашенко пригрозил правительству отставкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Здоровье
На Дону с зараженными коронавирусом контактировали около 1500 человек
В Ростовской области выявили около 1500 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Спорт
В России умерла чемпионка по плаванию Ксения Верещагина
По данным Всероссийской федерации плавания, Верещагина в течение долгого времени боролась с тяжелой болезнью.
Шоу-бизнес
Меган Маркл официально стала принцессой Англии
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Общество
Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом
31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Происшествия
В Ивановской области загорелась швейная фабрика
В Кинешме на территории швейной фабрики загорелся двухэтажный склад. Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 18.35.
Футбол
Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с возвращением форварда испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию во время пандемии коронавируса.
Общество
В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
Общество
Разведка Британии озвучила версию возникновения коронавируса
Британская разведка озвучила новую версию возникновения коронавируса.
Общество
«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ
Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Здоровье
В Италии заявили о резком снижении числа заразившихся коронавирусом
Борелли констатировал, что рост количества зараженных имеет тенденцию к снижению.
Игры
Авторы SnowRunner рассказали, как намерены поддерживать игру после релиза
В новом ролике по SnowRunner разработчики из Saber Interactive рассказали о том, как намерены поддерживать свою игру после релиза.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Общество
Любимов ввел карантин в Заокском и Коростове
Строгие ограничительные меры были введены на территории сел Коростово и Заокское.
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.