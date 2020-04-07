Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны богатейшие люди планеты

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes. Безос является единственным бизнесменом в списке, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов.
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Россияне в списке миллиардеров Forbes

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Глава Amazon третий год подряд остается богатейшим человеком мира

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На Дону с зараженными коронавирусом контактировали около 1500 человек

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В Кинешме на территории швейной фабрики загорелся двухэтажный склад. Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 18.35.
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Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина

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В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ

Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
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Британская разведка озвучила новую версию возникновения коронавируса.
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«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ

Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
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Борелли констатировал, что рост количества зараженных имеет тенденцию к снижению.
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