Коронавирус
Lenta.ruНазваны богатейшие люди планеты
Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes. Безос является единственным бизнесменом в списке, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов.
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Общество
В Китае выезд из Уханя разблокировали
В ночь на 8 апреля власти Китая впервые за 76 дней разблокировали выезд из Уханя - очага мировой пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Политика
Трамп раскритиковал действия ВОЗ в связи с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Политика
Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Биатлон
Сборная России по биатлону может лишиться поста главного тренера
В ходе заочного заседания правления Союза биатлонистов России (СБР) рассматривался вопрос об упразднении должности главного тренера российской сборной по биатлону.
Общество
Источником распространения коронавируса на дне рождения москвича были гости, вернувшиеся из Италии
Заразить людей коронавирусом на дне рождения москвича могли гости, вернувшиеся из Италии.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли за март
Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Политика
Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
В России разработали чипы для выявления коронавируса за 20 минут
В России разработаны чипы, позволяющие выявить коронавирусную инфекцию за 15–20 минут.
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Общество
В Италии началось снижение эпидемиологической кривой
Из плоской стадии эпидемиологическая кривая перешла в стадию снижения.
Шоу-бизнес
Боец UFC выложила новые откровенные фото и подверглась критике
Американский боец UFC Пейдж Ванзант снова попозировала обнаженной во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, после чего подверглась критике.
Космос
«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна
Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
Общество
Лукашенко заявил, что «вирус находит» пьющих и курящих
Ранее Лукашенко заявил, что готов вместе с главой Минздрава страны Владимиром Караником идти и лечить заразившихся коронавирусом.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство
Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Общество
Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.
Футбол
США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России
Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Киберспорт
Riot Games возобновила выдачу доступа к бета-версии Valorant на Twitch
Разработчики Valorant вернули возможность получить доступ к закрытой бета-версии шутера с помощью просмотра трансляций на Twitch.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.