Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны богатейшие люди планеты

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes. Безос является единственным бизнесменом в списке, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов.
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Россияне в списке миллиардеров Forbes

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Глава Amazon третий год подряд остается богатейшим человеком мира

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Пять новых миллиардеров России: кто в 2020 году впервые попал в рейтинг Forbes

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В рейтинге самых богатых россиян по версии Forbes сменился лидер

URA.Ru08:29

Ключевые изменения в списке Forbes за год. Главное

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Богатейшие люди планеты

Коммерсантъ10:10

Forbes опубликовал последний рейтинг богачей докоронавирусной эпохи

Вестник Кавказа09:00
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Общество

В Китае выезд из Уханя разблокировали

В ночь на 8 апреля власти Китая впервые за 76 дней разблокировали выезд из Уханя - очага мировой пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
МонаВиста 15:12
Общество

В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ

Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
REGNUM 01:18
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Политика

Трамп раскритиковал действия ВОЗ в связи с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 13:14
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
РИА Новости 14:51
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Политика

Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Биатлон

Сборная России по биатлону может лишиться поста главного тренера

В ходе заочного заседания правления Союза биатлонистов России (СБР) рассматривался вопрос об упразднении должности главного тренера российской сборной по биатлону.
ИА Красная Весна 15:30
Общество

Источником распространения коронавируса на дне рождения москвича были гости, вернувшиеся из Италии

Заразить людей коронавирусом на дне рождения москвича могли гости, вернувшиеся из Италии.
Клопс 13:05
Авто

Продажи новых автомобилей в России выросли за март

Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
ИА Красная Весна 07:09
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Вести.Ru вчера в 15:44
Политика

Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:44
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Общество

В России разработали чипы для выявления коронавируса за 20 минут

В России разработаны чипы, позволяющие выявить коронавирусную инфекцию за 15–20 минут.
Вечерняя Москва 14:30
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты

Автоновости дня 04:30
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv 05:44
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru 06:43
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

REGNUM 10:48
Общество

В Италии началось снижение эпидемиологической кривой

Из плоской стадии эпидемиологическая кривая перешла в стадию снижения.
ТАСС 14:27
Шоу-бизнес

Боец UFC выложила новые откровенные фото и подверглась критике

Американский боец UFC Пейдж Ванзант снова попозировала обнаженной во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, после чего подверглась критике.
Lenta.ru 11:37
Космос

«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
Ин-спейс.ру 01:12
Общество

Лукашенко заявил, что «вирус находит» пьющих и курящих

Ранее Лукашенко заявил, что готов вместе с главой Минздрава страны Владимиром Караником идти и лечить заразившихся коронавирусом.
РЕН ТВ 15:21
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
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Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Здоровье

Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Medvestnik.ru 04:22
Общество

Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.
РБК 10:04
Футбол

США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России

Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
РБК 04:00
Киберспорт

Riot Games возобновила выдачу доступа к бета-версии Valorant на Twitch

Разработчики Valorant вернули возможность получить доступ к закрытой бета-версии шутера с помощью просмотра трансляций на Twitch.
CyberSport.ru 13:25
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК вчера в 06:00
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