Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва". Среди них специалист отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкологические.В источнике
С чего всё началось
Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса
Болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, являются абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Вечерняя Москва9 сентября в 09:06
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Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса
Вечерняя Москва9 сентября в 09:06