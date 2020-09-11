Ахмед Закаев сообщил о задержании родных в Чечне

Бывший полевой командир чеченских сепаратистов, признанный частью чеченских эмигрантов премьер-министром несуществующей Ичкерии Ахмед Закаев заявил, что в Чечне силовики увезли из дома двух его братьев и двух сестер, после того, как он жестко осудил ролик, где 19-летнего блогера заставили сесть на бутылку за модерирование оппозиционного телеграм-канала 1ADAT.