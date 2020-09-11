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РИА Новости
РИА Новости

Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва". Среди них специалист отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкологические.В источнике
С чего всё началось
Вечерняя Москва

Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса

Болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, являются абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Вечерняя Москва9 сентября в 09:06
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REGNUM

Врач рассказал, при каких болезнях противопоказана прививка от коронавируса

REGNUM03:55
RT на русском

Иммунолог назвал несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

RT на русском02:31
URA.Ru

При каких болезнях нельзя ставить прививку от коронавируса. Отвечает иммунолог

URA.Ru00:40
РБК

Иммунолог назвал несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

РБК01:50
РИА Новости

Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

РИА Новости00:08
Царьград

Когда прививка от COVID-19 запрещена? Врач назвал четыре группы заболеваний

Царьград02:00
Вечерняя Москва

Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса

Вечерняя Москва9 сентября в 09:06

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств
Интерфакс03:58
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Большинство россиян выступили за введение гарантированного дохода

Большинство россиян (68%) полагают, что в стране следует ввести фиксированную ежемесячную выплату со стороны государства гражданам, независимо от рода их деятельности и социального положения, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".
Интерфакс04:08
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Ахмед Закаев сообщил о задержании родных в Чечне

Бывший полевой командир чеченских сепаратистов, признанный частью чеченских эмигрантов премьер-министром несуществующей Ичкерии Ахмед Закаев заявил, что в Чечне силовики увезли из дома двух его братьев и двух сестер, после того, как он жестко осудил ролик, где 19-летнего блогера заставили сесть на бутылку за модерирование оппозиционного телеграм-канала 1ADAT.
Московский Комсомолец05:07
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Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.
REGNUM02:34
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Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального

Представитель еще одной европейской страны в Совбезе, Франции, в своем выступлении не стала выходить за рамки заявленной темы заседания - ликвидации химоружия в Сирии, однако после совещания взяла слово, чтобы "поддержать позицию европейских партнеров по ситуации вокруг Навального".
ТАСС17:41
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В России предложили обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев

При нахождении в России больше 30 дней иностранцев могут обязать сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медобследование и получать ID-карты, в которых будут указаны данные о человеке и патенты на работу.
Lenta.ru05:04
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Судья в США потребовал допросить саудитов по теракту 11 сентября

Вслед за Иглсоном авторы статьи утверждают, что хотя нью-йоркский судья не может напрямую заставить саудовские власти подчиняться, «любое открытое неповиновение решению суда со стороны саудовцев или сопротивление со стороны некоторых из названных фигур может еще больше обострить отношения» между Саудовской Аравией и США.
ИА Красная Весна04:04
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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