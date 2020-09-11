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РИА Новости
РИА Новости

Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва". Среди них специалист отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкологические.В источнике
С чего всё началось
Вечерняя Москва

Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса

Болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, являются абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Вечерняя Москва9 сентября в 09:06
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URA.Ru

При каких болезнях нельзя ставить прививку от коронавируса. Отвечает иммунолог

URA.Ru00:40
Национальная служба новостей

Названы болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса

Национальная служба новостей02:26
РБК

Иммунолог назвал несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

РБК01:50
RT на русском

Иммунолог назвал несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

RT на русском02:31
РИА Новости

Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

РИА Новости00:08
Царьград

Когда прививка от COVID-19 запрещена? Врач назвал четыре группы заболеваний

Царьград02:00
Вечерняя Москва

Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса

Вечерняя Москва9 сентября в 09:06

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Пожарные локализовали очаг возгорания в порту Бейрута

Хатар опроверг "какие-либо опасения в распространении пожара, поскольку силы гражданской обороны и пожарные бригады полностью окружили район возгорания и локализовали его очаг", цитирует агентство заявление главы ГО Ливана.
РИА Новостивчера в 09:42
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Церковный суд решил отстранить от церкви схимонаха Сергия

Официальный представитель епархии Анжела Тамбова сказала агентству ura.ru, что если церковное руководство одобрит это решение, то связь Сергия с Русской Православной Церковью будет окончательно разорвана.
Эхо Москвывчера в 06:07
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Apple может готовить складной iPhone

Проссер добавил, что нынешний прототип складного iPhone от Apple не имеет выемки, но имеет «крошечную бровь» над дисплеем, на котором размещается Face ID и ряд других датчиков.
ITZine.ru00:52