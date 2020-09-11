Аргументы и Факты 25

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва". Среди них специалист отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкологические.