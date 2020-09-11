Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва". Среди них специалист отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкологические.В источнике
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Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса
Болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, являются абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Вечерняя Москва9 сентября в 09:06
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Названы болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса
Национальная служба новостей02:26
Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса
Вечерняя Москва9 сентября в 09:06