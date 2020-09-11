Прием подавляющих иммунитет препаратов - абсолютное противопоказание для прививки от коронавируса, предупреждают врачи. Также делать ее не стоит людям с аутоиммунными заболеваниями и болезнями крови.

С чего всё началось Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса Болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, являются абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Вечерняя Москва 9 сентября в 09:06