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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

Прием подавляющих иммунитет препаратов - абсолютное противопоказание для прививки от коронавируса, предупреждают врачи. Также делать ее не стоит людям с аутоиммунными заболеваниями и болезнями крови.В источнике
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Вечерняя Москва

Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса

Болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, являются абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Вечерняя Москва9 сентября в 09:06
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РИА Новости

Названы заболевания, несовместимые с прививкой от коронавируса

РИА Новости06:06
Вечерняя Москва

Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса

Вечерняя Москва9 сентября в 09:06
RT на русском

Иммунолог назвал несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

RT на русском02:31
РБК

Иммунолог назвал несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

РБК01:50
URA.Ru

При каких болезнях нельзя ставить прививку от коронавируса. Отвечает иммунолог

URA.Ru00:40
Царьград

Когда прививка от COVID-19 запрещена? Врач назвал четыре группы заболеваний

Царьград02:00
REGNUM

Врач рассказал, при каких болезнях противопоказана прививка от коронавируса

REGNUM03:55

Глава Rio Tinto после скандала с пещерами аборигенов уйдет в отставку

Главный исполнительный директор австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto Жан-Себастьян Жак до 31 марта 2021 года покинет свою должность после скандала с разрушением древних пещер в Австралии.
РБК05:50

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 сентября

Мариинская больница в Санкт-Петербурге пригласила добровольцев, желающих принять участие в исследовании вакцины от коронавируса, созданной американской компанией MSD (международное название Merck&Co). В этом эксперименте по всему миру принимают участие более 30 тыс. человек.
РБК00:56
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Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального

Россия де-факто проводит проверки и расследования по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках доследственной проверки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.
Ведомости06:25
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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«Динамо К» — «Десна». Прогноз: проблемы Мирчи Луческу в Киеве только начались

Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины «Динамо К» — «Десна» 11 сентября 2020 года Киевское «Динамо» под руководством Луческу показывает яркую игру в атаке, хотя проблем с обороной по-прежнему предостаточно.
Чемпионатвчера в 09:15