Путешествия

BFM.ruBFM.ruНазваны бюджетные направления для полетов по России в августе

Среди курортных направлений наиболее бюджетным городом стали Минеральные Воды: авиабилет туда можно купить за 1,3 тысячи рублей. В Краснодар в августе перелетт стоить около 1600 рублей, а в Симферополь — 2 тысячи рублей.
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с чего всё началось

Названы бюджетные направления для путешествий по России в августе

В сумму около 1300 рублей обойдётся перелёт в Пермь, а также в Нижний Новгород, Тюмень и Омск. Среди курортных направлений самым бюджетным городом стали Минеральные Воды: билет туда можно купить за 1300 рублей. В Краснодар в августе билеты будут стоить около 1600 рублей, в Симферополь — 2000 рублей.
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Названы бюджетные направления для отдыха по России в августе

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Эксперты назвали самые дешевые города для перелетов внутри России

РБК02:59

Названы бюджетные направления для путешествий по России в августе

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Специалисты немецкой организации TÜV составили рейтинг, в который вошли самые надежные кроссоверы в возрасте 4-5 лет, представленных на российском рынке.
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В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
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GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
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Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов пятницы

Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,22 доллара и составили 41,29 доллара за баррель.
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Происшествия

Шесть человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

Смерть шестерых человек от коронавируса зарегистрировал оперштаб Новосибирской области за минувшие сутки.
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Общество

В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса

Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
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Происшествия

В Вольске выявили 102 ребенка за купание в запрещенных местах

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За последние сутки в России выявили 5871 новый случай COVID-19 в 85 регионах, 25,1% из них не имели клинических проявлений болезни.
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В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 193 человека

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Общество

Доктор Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы

Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал способ избавиться от бессонницы.
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Футбол

«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» и завоевал Кубок Франции

В середине первого тайма с поля был удалён защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен. «ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции в 13-й раз.
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