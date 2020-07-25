В сумму около 1300 рублей обойдётся перелёт в Пермь, а также в Нижний Новгород, Тюмень и Омск. Среди курортных направлений самым бюджетным городом стали Минеральные Воды: билет туда можно купить за 1300 рублей. В Краснодар в августе билеты будут стоить около 1600 рублей, в Симферополь — 2000 рублей.

с чего всё началось

Среди курортных направлений наиболее бюджетным городом стали Минеральные Воды: авиабилет туда можно купить за 1,3 тысячи рублей. В Краснодар в августе перелетт стоить около 1600 рублей, а в Симферополь — 2 тысячи рублей.

Названы бюджетные направления для полетов по России в августе

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