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Моя Москва.онлайн

Названы бюджетные направления для путешествий по России в августе

Специалисты названы бюджетные направления для путешествий по России в августе. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Названы бюджетные направления для путешествий по России в августе

В сумму около 1300 рублей обойдётся перелёт в Пермь, а также в Нижний Новгород, Тюмень и Омск. Среди курортных направлений самым бюджетным городом стали Минеральные Воды: билет туда можно купить за 1300 рублей. В Краснодар в августе билеты будут стоить около 1600 рублей, в Симферополь — 2000 рублей.
RT на русском00:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Названы бюджетные направления для отдыха по России в августе

РИА Новости03:44
РБК

Эксперты назвали самые дешевые города для перелетов внутри России

РБК02:59
RT на русском

Названы бюджетные направления для путешествий по России в августе

RT на русском00:00
Московский Комсомолец

Эксперты выяснили бюджетные направления для путешествий по России

Московский Комсомолец01:08
Известия

Названы самые выгодные направления для путешествий по России в августе

Известия00:43
Газета.Ru

Названы бюджетные направления для путешествий в августе по России

Газета.Ru00:41
URA.Ru

Названы самые дешевые туристические города России

URA.Ru02:07
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Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Российская газета04:46
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Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве

Сотрудники полиции в Москве начали задерживать людей, пришедших на несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств дальневосточных бизнесменов в 2000-х.
РБК07:14
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За неделю в Новосибирской области коронавируса стало на 10% больше

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подвел итоги недели с 18 по 24 июля, и выяснил, что в Новосибирской области прирост новых случаев заражения составил 10 %.
Новая Сибирьвчера в 13:03
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РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты

"Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны — ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", — говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
РИА Новости20:37
9

Сын Владимира Высоцкого опроверг слухи об уходе отца из семьи

Сын Владимира Высоцкого поделился воспоминаниями об отце и рассказал об отношении к Марине Влади в эфире телеканала «Россия 1». Никита Высоцкий учился в театральном институте, сейчас возглавляет Государственный музей Владимира Высоцкого.
RuNews24.ru04:49
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Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, так как у них есть свободное время.
РБК06:29
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В Ростовской области из роддома похищен новорожденный

«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребёнок мужского пола», — сообщили в Следственном комитете.
RT на русском07:05
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Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как партия ценит их поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, подвергшегося уголовному преследованию.
РБК05:25
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