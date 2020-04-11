Армия и оружие
Российская газетаНазваны цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
В системе ПВО-ПРО России "Прометеи" займут нишу между войсковыми С-400 и стратегической А-135. "Триумфы" займутся обычными целями, а специализированные радары С-500 помогут дальнобойному "Амуру" быстрее разобраться в обстановке.
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Эксперт рассказал о характеристиках новейшей зенитной системы С-500
Московский Комсомолец11 апреля в 13:54
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:22, Ашберн
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости вчера в 12:45
Здоровье
Генпрокуратура взяла проверку в РКБ Уфы на свой контроль
Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход проверки в Республиканской клинической больнице Уфы (РКБ), которую проводит прокуратура Башкирии.
Коммерсантъ Уфа 11:57
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая.
Lenta.ru 07:18
Происшествия
В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
Гаджеты
Google продаёт свои флагманские смартфоны с огромными скидками
Google не стала дожидаться анонса новых доступных смартфонов Pixel и опустила цены на текущее поколение, причём очень существенно.
iXBT.com 13:16
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова из реанимации рассказала о своём состоянии
Попавшая 11 апреля в реанимацию певица Татьяна Буланова рассказала о своём состоянии.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:37
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Культура
Онлайн-экскурсию по Третьяковке проведёт Сергей Шнуров
В рамках проекта "Искусство онлайн" в кинотеатре Окко фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по залам Третьяковской галереи.
Live24 02:38
Игры
Известно, как выглядит GTA V с улучшенной графикой
Vevby.ru 14:28
Общество
В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга
«Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации.
RT на русском 13:51
Гаджеты
Стало известно, каким будет новый iPhone 12
Российская газета 08:57
Происшествия
Лесные пожары значительно приблизились к Чернобыльской АЭС
RT на русском 09:07
Политика
Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу
Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле.
Газета.Ru 14:53
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Единоборства
СМИ: Сделавший знаменитый снимок боя Нурмагомедова и Макгрегора фотограф умер от коронавируса
Кауси при жизни отметился множеством фото, которые вошли в историю Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в том числе — снимком удушающего приёма Хабиба Нурмагомедова в бою с Конором Макгрегором.
RT на русском 15:01
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Общество
В Москве выдали 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу
Жители Москвы получили 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на автомобиле или общественном транспорте.
РБК 12:40
Общество
В Мосгорсуде объяснили недопуск посла США на заседание по делу Уилана
Посла США Джона Салливана не пустили на заседание суда по делу Пола Уилана из-за ограничений, действующих в Москве, а также из-за секретности данного дела.
Известия 04:37
Политика
Путин: Пик эпидемии коронавируса не пройден, даже в Москве
Глава государства подчеркнул, что столице стоит ждать дальнейшего роста заболевания новым вирусом.
Ньюс-НН 09:57
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
Общество
В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому
В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 14:46
Общество
Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Экономика
В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавируса
Резкий рост стоимости имбиря, лимонов и чеснока был вызван ажиотажным спросом из-за новостей о коронавирусе, а также тем, что российский рынок этих товаров в значительной степени зависит от импортных поставок.
Lenta.ru 13:46
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 04:42