Накануне отмечаемого 12 апреля Дня войск противовоздушной обороны (ПВО) экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы, 2007-2009 годы) полковник запаса Сергей Хатылев рассказал в интервью «МК» о перспективах войск ПВО в нашей стране.

с чего всё началось

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