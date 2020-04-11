Армия и оружие
Российская газетаНазваны цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
В системе ПВО-ПРО России "Прометеи" займут нишу между войсковыми С-400 и стратегической А-135. "Триумфы" займутся обычными целями, а специализированные радары С-500 помогут дальнобойному "Амуру" быстрее разобраться в обстановке.
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с чего всё началось
Накануне отмечаемого 12 апреля Дня войск противовоздушной обороны (ПВО) экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы, 2007-2009 годы) полковник запаса Сергей Хатылев рассказал в интервью «МК» о перспективах войск ПВО в нашей стране.Московский Комсомолец11 апреля в 13:54
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Общество
На доплаты врачам Дагестана выделили 239 млн рублей
Республике Дагестан за счет федерального бюджета выделено около 239 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые заняты оказанием помощи гражданам, зараженным коронавирусной инфекцией.
Зори Табасарана 12:28
Общество
В Москве отменили салют в честь освобождения Вены
В Москве отменили запланированный на сегодня, 13 апреля, праздничный салют в честь освобождения Вены советскими войсками.
Коммерсантъ 14:36
Общество
Тестирование на антитела к коронавирусу запускают в Москве
В Москве с 14 апреля начнут делать анализы на выявление антител к коронавирусу нового типа, сообщает ТАСС.
РИАМО 14:42
Политика
Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране
Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 08:53
Общество
Москвичам рассказали, как оформить пропуск при сбое системы
Москвичи в случае сбоя на портале mos.ru, на котором можно оформить пропуск на передвижение, могут воспользоваться этой услугой по телефону справочной службы правительства Москвы или через СМС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 03:41
Общество
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
Политика
Сандерс поддержал кандидатуру Байдена в президенты США
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, отказавшийся от участия в президентской гонке, поддержал кандидатуру бывшего соперника Джо Байдена.
News.ru 15:02
Общество
Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
Космос
Взорвется в любой момент. Астрономы рассказали о будущем Бетельгейзе
Осенью прошлого года одна из ярчайших звезд на небе, Бетельгейзе, начала резко тускнеть.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:51
Экономика
Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов
В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.
Газета.Ru 15:50
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Энергетика
Shell отказался завершать сделку по созданию СП с «Газпром нефтью»
Британско-нидерландский концерн Shell отказался доводить до конца соглашение с компанией "Газпром нефть" и не будет создавать совместное предприятие на базе "Меретояханефтегаз", говорится на сайте российской компании.
Газета.Ru 16:33
Кино
«Ленфильм» покажет свои лучшие фильмы онлайн
Свои лучшие киноленты покажет киностудия «Ленфильм» начиная с 13 апреля на своем официальном YouTube-канале, сообщается на сайте студии.
ИА Красная Весна 16:34
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Общество
Россиянам стало доступно приложение для выдачи цифровых пропусков
В субботу в магазинах приложений App Store и Google Play появилось разработанное Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ приложение, с помощью которого находящиеся на карантине россияне смогут получить пропуск в виде QR-кода для выхода из дома.
Московский Комсомолец вчера в 09:58
Общество
У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус
Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.
Ведомости 16:22
Общество
Протоиерей Дмитрий Смирнов дал россиянам наказ собирать милостыню
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) дал россиянам наказ собирать милостыню во время карантина, но не деньги, а «горсточку крупы».
News.ru 07:44
Гаджеты
Oppo представила новый флагманский смартфон Oppo Ace 2
Китайская новинка, как и прошлое поколение Oppo Reno Ace поддерживает 65 Вт быструю зарядку, а также беспроводную 40 Вт зарядную станцию.
Astera 12:01
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 11:15
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:25
Общество
Глава ВОЗ: ограничения в связи с пандемией следует отменять постепенно
«Меры контроля следует отменять очень медленно, сохраняя контроль», - заявил Гебрейесус.
Капитал страны 16:26
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
Рамблер 00:42