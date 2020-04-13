В системе ПВО-ПРО России "Прометеи" займут нишу между войсковыми С-400 и стратегической А-135. "Триумфы" займутся обычными целями, а специализированные радары С-500 помогут дальнобойному "Амуру" быстрее разобраться в обстановке.

с чего всё началось

Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.

Общество У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус. 148

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 63

Общество Во Франции продлили режим самоизоляции Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая. 18

Политика Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва. 10

Космос В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир» В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле». 1

Происшествия Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса". 66

Здоровье Шесть тысяч москвичей лечатся от коронавируса дома В Москве шесть тыс. человек лечатся от коронавируса на дому, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб. 37

Здоровье На выходе из эпидемии Россию ждёт новая политическая атака Как сообщалось ранее, американский журнал The National Interest опубликовал статью, автор которой отметила, что благодаря ряду своих особенностей (география, демографическая ситуация и советский опыт) Россия обладает уникальными преимуществами в борьбе с пандемией, но те же особенности якобы чреваты для страны тяжелыми последствиями. 9

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,773 млн человек. 20

Политика Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением. 30

Шоу-бизнес Пранкеры от имени Греты Тунберг пообщались с Билли Айлиш о России Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) дозвонились до американской певицы Билли Айлиш и от имени эко-активистки Греты Тунберг обсудили с ней Россию.

Общество В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели. 390

Здоровье Роспотребнадзор назвал очаги коронавируса в регионах Очаговая заболеваемость коронавирусом была зафиксирована в Коми, Мурманской области, Санкт-Петербурге, сообщила на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Роспотребнадзора Анна Попова. 3

Общество Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство. 1,4K

Экономика Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников. 412

Происшествия На Сахалине еще у четырех человек заподозрили заражение коронавирусом Еще у четырех жителей Сахалина подозревают заболевание коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.