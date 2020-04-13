Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаНазваны цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»

Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»

В системе ПВО-ПРО России "Прометеи" займут нишу между войсковыми С-400 и стратегической А-135. "Триумфы" займутся обычными целями, а специализированные радары С-500 помогут дальнобойному "Амуру" быстрее разобраться в обстановке.
Российская газета04:16

Подробнее о событии

Военный эксперт раскрыл особенности С-500 «Прометей»

Профиль16:50

«Это уже противокосмическое оружие»: Хатылёв раскрыл возможности системы С-500

Царьград16:18

В России рассказали о «космических возможностях» ЗРС С-500 «Прометей»

ГЛАС.RU06:09

Озвучены возможности ЗРК С-500

Взгляд.ру14:25

Раскрыты цели С-500 «Прометей»

Lenta.ru13:52

Перечислены цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»

Газета.Ru16:17

Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»

Российская газета04:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 20:01, Ашберн
Политика

Президент Чехии называет глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии сообщил, что маршал Конев освободил от нацистов Прагу и гитлеровский лагерь смерти Освенцим.
RuNews24.ru вчера в 11:42
675
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РИА Новости 19:36
Происшествия

Вблизи Чернобыльской АЭС наблюдаются верховые пожары

ТАСС 14:54
39
Здоровье

Из полевого госпиталя в Бергамо выписали четырех пациентов

Подполковник Александр Юманов, возглавляющий группу российских медицинских специалистов в итальянском городе Бергамо, заявил, что четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, были выписаны из полевого госпиталя.
Профиль вчера в 00:52
106
Общество

Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков.
RT на русском 13:40
3
Транспорт

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
9
Общество

Власти Австрии приступают к отмене ограничений из-за коронавируса

Власти Австрии 14 апреля начинают работу по постепенной отмене ограничительных мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса в республике.
Московский Комсомолец 18:47
Здоровье

Медики рассказали, как отличить «коронавирусный» кашель от обычного

Медики рассказали, как отличить кашель, вызванный именно коронавирусом, пишет агентство Cursorinfo.
Росбалт вчера в 20:20
Общество

Тюменским семьям выплатят по пять тысяч рублей за детей до трех лет

АиФ Тюмень 07:41
15
Общество

В США от коронавируса умер первый моряк с авианосца «Теодор Рузвельт»

Эхо Москвы 10:04
48
Наука

В Японии нашли препарат, блокирующий размножение коронавируса

Препарат эффективно останавливает размножение SARS-CoV-2 даже в малых дозах.
RuNews24.ru 01:13
253
Политика

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
4
Энергетика

Bloomberg рассказал об «уступке» России по нефтяной сделке

Из-за пандемии коронавируса России пришлось "пойти на уступки" по нефтяной сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:14
436
Политика

Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу

Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу.
Российская газета 14:38
417
Авто

Очень редкая «Волга»: полноприводный ГАЗ 24-95, который был у Брежнева

Дизайн "приподнятой" "Волги" мало отличался от донорской ГАЗ 24, разве что решетка радиатора практически повторяла "гриль" ГАЗ 21.
Российская газета 07:05
2
Общество

Уткин назвал Соловьёва «обезьяной»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал критику в свой адрес от телеведущего Владимира Соловьёва.
Pravda.Ru 05:57
1,4K
Шоу-бизнес

Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа

По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
RuNews24.ru 11:03
16
Общество

На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков

На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ вчера в 23:22
3
Армия и оружие

Российская армия получила Т-90М «Прорыв»

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
Газета.Ru 05:00
513
Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 11:15
9
Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
8
Авто

Эксперты раскрыли все тайны Toyota Land Cruiser 300

В Сети давно имеется информация, что новый Toyota Land Cruiser обзаведется индексом 300, но официальные представители бренда эти данные не подтверждают, но и не опровергают.
SpeedMe 15:54
Политика

Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

РИА Новости вчера в 15:16
592
Общество

Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом

В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
54
Космос

В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир»

В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».
News.ru вчера в 10:13
2
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
450
Общество

У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус

В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
195
Политика

Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»

Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM 14:06
945
Происшествия

Число жертв торнадо в Миссисипи выросло

Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.
REGNUM 09:14
2
Политика

Путин считает разгильдяйство причиной роста числа больных в регионах

Путин заявил, что значительный рост числа инфицированных коронавирусом в некоторых регионах России это результат разгильдяйства.
Городской телеканал (Брянск) 13:40
14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное