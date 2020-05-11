Среди регионов, лидирующих по числу нарушений режима самоизоляции, оказались юг России и Приморский край, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

с чего всё началось

Москва, 11 мая 2020, 08:31 — REGNUM Чаще всего нарушают режим самоизоляции, который был введен в связи со вспышкой коронавируса, жители Краснодарского края. Об этом заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Валяев.

Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России

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