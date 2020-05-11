Общество

ИзвестияИзвестияНазваны чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Читать в источнике
Комментировать890
с чего всё началось

Названы регионы — лидеры по числу нарушений самоизоляции

Лидерами по числу нарушений режима самоизоляции оказались юг России и Приморский край, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Юрий Валяев.
РИА Новостивчера в 20:04

Подробнее о событии

В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

РБК03:24

В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции

RT на русском03:23

Жители Приморья и юга России чаще всего нарушают самоизоляцию

Вести.Ruвчера в 20:52

В МВД заявили о демонстративном нарушении россиянами самоизоляции

Московский Комсомолец03:12

МВД назвало регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции

Коммерсантъвчера в 21:42

В МВД заявили о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции

РИА Новости03:03

Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России

Известиявчера в 20:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Общество

В Челябинской области выявили 1232 случая коронавируса

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, на утро 11 мая в регионе подтверждены 1232 случаев заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 02:37
1
Происшествия

Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан

RT на русском вчера в 17:45
779
Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
6
Общество

Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
117
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 01:45
2,1K
Происшествия

На птицефабрике в Челябинской области произошел пожар

РБК вчера в 19:45
5
Шоу-бизнес

Анна Семенович шокировала поклонников тремя подбородками

Снимком звезда поделилась в своем Instagram. На фото Семенович запечатлена с пухлыми щеками и тройным подбородком.
НТВ 02:26
8
Политика

Молдавия инициирует новые переговоры с Россией по кредиту

Правительство Молдавии обратится на этой неделе к России с просьбой заключить новое кредитное соглашение после того, как Конституционный суд (КС) республики заблокировал подписанный ранее договор о кредите на сумму €200 млн.
ТАСС 03:00
Шоу-бизнес

Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова

Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей 03:11
7
Здоровье

В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного режима»

«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии», — сказал профессор.
RZN.info 09 мая в 14:33
426
Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
1K
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
110
Авто

Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры

Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
Motor 09 мая в 06:13
4
Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
557
Политика

Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США

Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
Известия вчера в 22:45
14
Футбол

Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 02:54
Общество

В Петербурге начали устанавливать аппараты по продаже масок в метро

В метрополитене Санкт-Петербурга приступили к установке аппаратов по продаже масок и перчаток, использование которых в общественных станет обязательным с 12 мая, сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.
Rambler News Service вчера в 11:29
54
Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com 09 мая в 10:33
166
Здоровье

Камышане вышли на седьмое место по заболеваемости COVID-19

Камышинский район занимает седьмое месте (35 больных COVID-19).
Infokam.su 01:44
Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
119
Здоровье

Трое детей скончались в больнице Нью-Йорка

Информация о кончине детей появилась после конференции с журналистами губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Народные новости вчера в 06:16
5
Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявили в китайском Ухане

Напомним, всего с начала пандемии в Хубэе выявили 68 129 случаев коронавирус, 63 616 пациентов выздоровели, 4 512 умерли.
RuNews24.ru вчера в 02:34
489
Общество

Путин назвал картину, которая пробрала его до слез

Народные новости вчера в 07:04
508
Гаджеты

Топовая версия MacBook Pro 13 поддерживает 87-ваттную зарядку

Корпорация Apple на днях презентовала очередное обновление 13-дюймовых MacBook Pro.
NewInform вчера в 05:44
1
Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan вчера в 09:30
76
Кино

Николас Кейдж снимется в «Сокровище нации 3»

iReactor 08 мая в 10:34
Экономика

Журналисты подсчитали стоимость личных активов Илона Маска

Бизнесмен утверждает, что не нуждается в деньгах, но его адвокат на судебных разбирательствах с британским дайвером Верноном Ансвортом в прошлом году заявил, что Маску не хватает личных средств на выплату компенсаций по делу о клевете и, что большая часть активов предпринимателя - акции.
Газета.Ru 03:05
1
Единоборства

У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Газета.Ru 01:15
1
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 4 тыс. человек

Известия 02:56
200
Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
4,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное