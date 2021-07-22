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Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии

Хорошо ли подобран заголовок?
Для этого достаточно сделать четыре шага, считает она.
РИА Новости
Затем необходимо постараться закрыть те кредиты из списка, по которым приходится выплачивать максимальный процент.
РИА Новости
Третьим шагом нужно с помощью рефинансирования уменьшить проценты по кредитам.
ФАН
Второй шаг — постараться быстрее погасить все задолженности с максимальным процентом.
Life.ru

С чего всё началось

Россиянам дали четыре совета, как меньше платить по кредитам

Четыре шага к сокращению долговых обязательств перечислила в интервью радио Sputnik специалист финансового рынка, аттестованный Центробанком РФ, основательница "Школы финансовых советников" Виктория Шерстобитова. Первый и основной шаг – составить список всех своих задолженностей.
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