Водителям объяснили, кому нельзя выезжать в левый ряд

Как объяснил в беседе с Autonews.ru юрист Михаил Никитин, на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т можно только для поворота налево или разворота.