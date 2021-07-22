Четыре шага к сокращению долговых обязательств перечислила в интервью радио Sputnik специалист финансового рынка, аттестованный Центробанком РФ, основательница "Школы финансовых советников" Виктория Шерстобитова. Первый и основной шаг – составить список всех своих задолженностей.
Модель Наталья Горчакова, которая является женой певца Стаса Пьехи (хотя и не живет с ним уже много лет), рассказала о состоянии их сына Пети, которого избила живущая по соседству в Рощино под Петербургом жена арбитра Владислава Безбородова.
Как объяснил в беседе с Autonews.ru юрист Михаил Никитин, на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т можно только для поворота налево или разворота.