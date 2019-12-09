Политика
Газета.RuНазваны даты слушаний по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд
Верховный суд Великобритании начнет слушания по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы суда. Заседания будут продолжаться с 9 по 12 декабря.
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Верховный суд в Лондоне проведет сегодня слушания по долгу Украины перед Россией
Эхо Москвывчера в 23:03
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Политика
Макрон: следующий «нормандский» саммит состоится в течение 4 месяцев
Григорий Дукор / ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующая встреча "нормандской четверки" состоится в течение 4 месяцев.
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Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
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Россию отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира на 4 года
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ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
В киевскую делегацию вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.
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Выяснено происхождение полос Энцелада
Астрономы из Института Карнеги и Калифорнийского университета с помощью компьютерного моделирования выяснили физику образования водой из подповерхностного океана Энцелада трещин специфической формы.
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Эмма Уотсон заправила платье в сапоги
Струящееся длинное шелковое платье от испанского дома моды Balenciaga с оборками на груди, не привлекло бы такого внимания, если бы не одна деталь — длинный подол с одной стороны был заправлен в высокий бархатный сапог, который достигал верхней части бедра звезды «Гарри Поттера».
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что НАТО не составляет списки врагов, и не делит мир на друзей и противников.
Гаджеты
Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов
Сотрудники сервиса AnTuTu презентовали общественности новый рейтинг самых мощных смартфонов за ноябрь 2019 года.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Спорт
Томас Бах: «МОК будет исполнять решения ВАДА по России»
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, комментируя вердикт Исполкома ВАДА в отношении России, отметил, что МОК будет исполнять все необходимые решения Всемирного антидопингового агентства.
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Принцесса Беатрис отложила помолвку из-за секс-скандала вокруг ее отца
Принц Эндрю оказался вовлечен в скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми, включая несовершеннолетних, для сексуальной эксплуатации.
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В Белоруссии рассказали о несогласованных вопросах по интеграции с РФ
У Москвы и Минска осталось 16 вопросов, которые требуют согласования, по всем интеграционным дорожным картам.
Наука
Нейросеть восстановила видео по теням и мерцанию на вентиляторе
Исследователи достаточно давно предлагают использовать алгоритмы, восстанавливающие изображение при отсутствии прямой видимости.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
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USD/RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64 - Sberbank CIB
Пара USD/RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
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Идею частной собственности на лес поддержал глава Segezha Group - совладельца Кареллеспрома
Segezha Group владеет рядом предприятий в Карелии, в том числе Сегежским ЦБК, и является совладельцем холдинга Кареллеспром.
Экономика
В России дорожает вторичное жилье
Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Политика
Лидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров
Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце.
Политика
Украина договорилась с МВФ о новом транше на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества, подразумевающей кредит Киеву на сумму около $5,5 млрд на три года.
Технологии
Тинькофф запускает первое российское суперприложение
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Политика
Саммит «нормандской четверки»
Коммерсантъ 14:04