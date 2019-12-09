Политика

Газета.RuГазета.RuНазваны даты слушаний по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд

Верховный суд Великобритании начнет слушания по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы суда. Заседания будут продолжаться с 9 по 12 декабря.
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Названы даты слушаний по делу о долге Украины перед Россией

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