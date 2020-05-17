В случае положительного результата теста на коронавирус — Клуб обязан незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, а также РПЛ и получить координацию по дальнейшим процедурам.

с чего всё началось

Стало известно, что нужно делать в случае выявления коронавируса у футболистов РПЛ после возобновления сезона. Об этом сообщает Telegram-канал «Футбольные биги».

Названы действия в случае выявления коронавируса у игроков РПЛ

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