Экономика

Газета.RuГазета.RuСтало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Импортозамещение успешно сработало со свининой, птицей и помидорами, но для замены других иностранных товаров России не хватает ресурсов. Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Читать в источнике
Комментировать519
с чего всё началось
Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, говорится в данных совместного исследования
 экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.
Коммерсантъвчера в 04:10

Подробнее о событии

А помидор смог

Фонтанка.Ру12:07

Эксперты оценили положительный эффект от российского продэмбарго в 400 млрд рублей

ТАСС05:36

Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды

РБК28 октября в 20:42

Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана

Интерфаксвчера в 02:51

Экономисты подсчитали потери россиян из-за продовольственных контрсанкций

Коммерсантъвчера в 04:10

Из-за запрета на ввоз сыра и хамона россияне теряют 445 миллиардов рублей в год

URA.Ru28 октября в 21:47

Из-за введенных правительством РФ в 2014 году контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб

Эхо Москвывчера в 11:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:59, Вашингтон
Экономика

Духов не хватит: парфюмеры готовятся снизить импорт в Россию

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что контролирующие органы не поддерживают появления исключений из правил для импортируемых духов и туалетной воды (в части возможности их маркировки на территории РФ на складе компании уже после выпуска во внутренний оборот).
Известия 17:01
Политика

Путин прибыл из Будапешта в Калининград

Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.
Интерфакс 18:25
Авто

Бэтмобиль с двигателем от вертолета выставлен на продажу в США

В США выставили на продажу реплику бэтмобиля из фильма «Бэтмен» Тима Бёртона, соответствующее объявление опубликовали на eBay.
Тарантас Ньюс вчера в 05:39
Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Происшествия

На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете

На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
РБК 19:37
Футбол

Жена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба Львова

Жена футболиста Николая Морозюка, который играет за турецкий «Ризерспор», стала президентом нового львовского футбольного клуба.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

BFM.ru 10:37
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

РБК 19:45
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова назвала причину распада «Уральских пельменей»

Фото: старый состав шоу "Уральские пельмени" Что же касается причин распада, Михалкова опровергает всяческие слухи и домыслы насчет того, что здесь замешаны деньги.
Bimru.ru 02:19
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Армия и оружие

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия 12:20
Политика

В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»

Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
РБК 13:16
Наука

Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Шоу-бизнес

Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал вчера в 23:57
Здоровье

Время работы поликлиник в Чите могут увеличить

Министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников заявил о возможном увеличении времени работы поликлиник в Чите.
Zab.RU 01:12
Хоккей

СКА обыграл «Витязь» в серии буллитов

Игра перешла в овертайм, а затем болельщики увидели серию буллитов, в которой сильнее оказались игроки СКА.
Санкт-Петербург.ру 15:40
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Lenta.ru 18:15
Политика

В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье

В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.
Газета.Ru вчера в 08:41
Политика

Соратник Зеленского попался на переписке с проституткой

Депутат Верховной рады, член пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко попался на деликатной переписке с проституткой во время работы в сессионном зале парламента.
РИА Новости 18:03
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Происшествия

В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков

Четверо рыбаков отправились на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе Приморья еще в субботу и не вернулись, на поиски отправлена группа спасателей, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
РИА Новости 27 октября в 21:17
Армия и оружие

В России испытают новейшее супероружие

Российское Минобороны приступит к испытаниям новейшей отечественной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» в начале 2020 года.
Суть событий 12:48
Космос

С доставкой на Луну: как Amazon обещает ускорить лунную программу NASA

Для освоения космоса Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin, которая теперь поборется за подряд NASA на изготовление модуля для доставки астронавтов на Луну и обратно.
РБК 26 октября в 03:20
Технологии

Неудаляемый троян заразил более 45 тысяч Android-устройств

Новый вид вредоносного программного обеспечения (ПО) для Android заразил более 45 тысяч устройств.
News.ru 05:09
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное