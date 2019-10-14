Экономика

РИАМОРИАМОНазваны денежные потери россиян от продуктового эмбарго

РИАМО – 29 окт. Экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР провели исследование и выяснили, что из-за продуктового эмбарго российские потребители ежегодно теряют 445 миллиардов рублей, пишет во вторник газета "Коммерсант".
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с чего всё началось
Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, говорится в данных совместного исследования
 экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.
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