с чего всё началось

РИАМО – 29 окт. Экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР провели исследование и выяснили, что из-за продуктового эмбарго российские потребители ежегодно теряют 445 миллиардов рублей, пишет во вторник газета "Коммерсант".

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.

Наука Создана квантовая батарея, которую почти невозможно разрядить Чтобы понять, как можно осуществить реализацию проекта, исследовательская группа изучила модель квантовой сети с высокой структурной симметрией как платформу для хранения энергии.

Транспорт Опубликовано расписание поездов через Крымский мост В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.

Происшествия Пьяный волгоградец убил жену и тещу 38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.

Кино Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.

Экономика ФРС США снизила базовую ставку на 0,25% Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.

Общество Fiat Chrysler и Peugeot обнародовали параметры будущего слияния Советы директоров Fiat Chrysler (FCA) и французской группы PSA одобрили слияние двух компаний, в результате которого на автомобильном рынке появится новый мировой лидер.