Общество

REGNUMREGNUMНазваны десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости. Как сообщало ИА REGNUM, у 45% работающих жителей России — сидячая работа, а у 44% — физическая.
Читать в источнике
Комментировать304
с чего всё началось

Минтруд назвал самую высокооплачиваемую в России вакансию

В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране. Согласно документу ведомства, с которым ознакомились «Известия» 15 августа, ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.
Известия15 сентября в 14:00

Подробнее о событии

В море волнуются: механик возглавил топ самых завидных вакансий

Известия15 сентября в 17:01

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

РИА Новости15 сентября в 14:35

Эксперт объяснил, почему механик так много зарабатывает в РФ

РЕН ТВ15 сентября в 17:51

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

Российская газетавчера в 05:18

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Комсомольская правдавчера в 08:33

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Московский Комсомолец15 сентября в 14:53

«Известия» узнали о самой высокооплачиваемой вакансии в России

РБК15 сентября в 16:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Авто

«Ъ» сообщил детали иска на 1 млрд рублей к ФБК Навального

Газета "Коммерсантъ" сообщила детали иска ООО "ФЛАЙ АВТО" к "Фонду борьбу с коррупцией" Алексея Навального на 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 23:52
Политика

КГБ Белоруссии пресёк контрабанду оружия с Украины в Россию

RT на русском вчера в 23:09
Политика

ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России

Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
Армия и оружие

Военные впервые применили комплекс «Палантин»

Вести.Ru вчера в 08:44
Общество

Российские актеры выступают в поддержку Павла Устинова

Российские актеры выступают в поддержку Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии.
Эхо Москвы 01:29
Хоккей

Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева

Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 04:03
Футбол

Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»

ТАСС 03:30
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Энергетика

Нефть дешевеет после удорожания на 15%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 сентября, после скачка цен почти на 15% из-за рисков на Ближнем Востоке.
RT на русском 01:15
Шоу-бизнес

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

Врачи диагностируют у актрисы полиорганную недостаточность и пневмонию; артистка по-прежнему находится в коме.
Сиб.фм вчера в 03:33
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Космос

Астроном рассказал о составе первой открытой межзвёздной кометы

News.ru 03:58
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.
RT на русском 03:02
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Происшествия

У сотрудника штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали на зарплатной карте ₽75 млн

Утро начинается не с кофе У меня не только провели обыск, перевернули квартиру и украли телефон, но и заблокировали 75 миллионов на зарплатой карте.
Znak.com 03:33
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
Политика

Посольство РФ в США обратится в госдеп из-за публикации о шпионаже

Посольство России в США намерено обратиться в государственный департамент за разъяснениями в связи с публикацией в СМИ информации о якобы причастности сотрудников дипмиссии к взлому систем связи ФБР.
Российская газета вчера в 20:09
Кино

Вышел трейлер сериала «Жизнь с самим собой» с Полом Раддом

Культуромания 01:48
Политика

Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
RT на русском 03:37
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии

Немецкие специалисты сделали актрисе трепанацию черепа. Врачам пришлось пойти на этот шаг, чтобы добраться до раковой опухоли и удалить ее.
Bimru.ru 02:20
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Общество

Экипаж МКС похвалил Брэда Питта за роль астронавта

Североамериканское космическое агентство NASA провело трансляцию видеосвязи актера Брэда Питта с астронавтом Ником Хейгом, находящимся на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:01
Происшествия

Подозреваемый в педофилии полицейский выпал из окна в Ульяновске

Экс-полицейский выпал из окна многоэтажного дома, разбившись насмерть об асфальт.
Регион online 02:34
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Происшествия

Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины

Газета.Ru 01:55
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия

6-летний мальчик провел неделю у трупа матери

В городе Янаул (Башкирия) 6-летний ребенок почти неделю прожил в квартире наедине с трупом своей матери.
Вести.Ru 02:52
Экономика

«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.
Газета.Ru вчера в 03:52
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

РИА Новости 00:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное