В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране. Согласно документу ведомства, с которым ознакомились «Известия» 15 августа, ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.

с чего всё началось

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости. Как сообщало ИА REGNUM, у 45% работающих жителей России — сидячая работа, а у 44% — физическая.

Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ

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