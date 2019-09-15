Общество
REGNUMНазваны десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости. Как сообщало ИА REGNUM, у 45% работающих жителей России — сидячая работа, а у 44% — физическая.
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с чего всё началось
В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране. Согласно документу ведомства, с которым ознакомились «Известия» 15 августа, ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.Известия15 сентября в 14:00
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Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.
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Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
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В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
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Посольство России в США намерено обратиться в государственный департамент за разъяснениями в связи с публикацией в СМИ информации о якобы причастности сотрудников дипмиссии к взлому систем связи ФБР.
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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.
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Названы города, в которые хочет переехать молодежь
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