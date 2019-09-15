Общество

REGNUMREGNUMНазваны десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости. Как сообщало ИА REGNUM, у 45% работающих жителей России — сидячая работа, а у 44% — физическая.
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с чего всё началось

Минтруд назвал самую высокооплачиваемую в России вакансию

В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране. Согласно документу ведомства, с которым ознакомились «Известия» 15 августа, ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.
Известиявчера в 14:00

Подробнее о событии

В море волнуются: механик возглавил топ самых завидных вакансий

Известиявчера в 17:01

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России

ТАСС20:02

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

РИА Новостивчера в 14:35

Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые должности в России

Газета.Ru20:25

Эксперт объяснил, почему механик так много зарабатывает в РФ

РЕН ТВвчера в 17:51

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

Российская газета05:18

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Комсомольская правда08:33
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 21:57, Вашингтон
Происшествия

Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео

Известия 07:00
Здоровье

Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Политика

В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу

Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Армия и оружие

Минобороны РФ обнародовало видео с международных учений под Астраханью

Видео масштабной международной тренировки накануне в своём аккаунте в YouTube опубликовало военное ведомство России: Боевые подразделения России и Сербии семь раз были приведены в боевую готовность по обнаружению и сопровождению воздушных целей.
Блокнот Астрахань вчера в 05:33
Армия и оружие

Комиссия выявила в 59-й бригаде ВСУ в Донбассе пять наркоманов

ИА Новороссия 08:24
Политика

Посольство в США обратится в Госдеп из-за публикации о слежке за ФБР

В посольстве заявили, что планируют обратиться в Госдепартамент США за разъяснениями, так как «подобные провокационные публикации» могут привести к насилию в отношении сотрудников диппредставительства и их близких.
РБК 19:39
Наука

С помощью бактерий кошки общаются между собой и отпугивают врагов

Ugpressa.ru 14:27
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Происшествия

Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в аэропорту Тивата

RT на русском 18:46
Происшествия

Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске

При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском 21:36
Общество

Кардиолог назвал самые опасные позы для сна

Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Общество

Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных

ТАСС 04:59
Политика

Владимир Жириновский назвал вариант «достойного конца Украины»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале назвал единственный способ остановить "американизацию" Украины.
Радио Sputnik вчера в 09:14
Кино

Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев

В понедельник на 91-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Юрий Колычев, сообщается на сайте Московского государственного театра имени Ленинского комсомола ("Ленкома").
Радио Sputnik 05:59
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

ТАСС 14:02
Технологии

В Сеть попали порядка 14 млн записей компаний и покупателей

Сообщается, что в Сеть утекли данные 14 миллионов компаний и покупателей оператора фиксальных данных (ОФД) «Дримкас».
RuNews24.ru 03:48
Здоровье

В Луге стартовала прививочная кампания против гриппа

16 сентября в Луге Ленобласти стартовала прививочная кампания против гриппа.
Ivbg.ru 09:36
Шоу-бизнес

Заворотнюк мучали головные боли после лечения в Германии, пишут СМИ

iReactor 21:28
Экономика

Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
РБК 01:00
Политика

Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина

Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.
Газета.Ru 14:23
Кино

Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате

Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
Kinonews.ru вчера в 15:57
Политика

Волкер назвал условие реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе

Реализация "формулы Штайнмайера" в Донбассе, которая включает в себя предоставление особого статуса региону, возможна только после проведения выборов.
Народные новости вчера в 18:52
Общество

Четыре страны Центральной Америки остались без электричества

Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru 21:02
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости 14 сентября в 19:41
Происшествия

В Томске автобус с пассажирами врезался в столб

Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Общество

Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

РБК 18:34
Футбол

Селюк: может, Григоряну дают указания, чтобы он не ставил моих игроков

Футбольный агент Дмитрий Селюк специально для Metaratings.ru прокомментировал отсутствие нападающего «Тамбова» Бенито в заявке на матч с ЦСКА (0:2) якобы из-за опоздания из олимпийской сборной Нигерии.
Metaratings 06:16
Происшествия

Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа

В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Баскетбол

Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»

Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
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