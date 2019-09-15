Общество
REGNUMНазваны десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости. Как сообщало ИА REGNUM, у 45% работающих жителей России — сидячая работа, а у 44% — физическая.
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с чего всё началось
В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране. Согласно документу ведомства, с которым ознакомились «Известия» 15 августа, ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.Известиявчера в 14:00
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Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Политика
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Армия и оружие
Минобороны РФ обнародовало видео с международных учений под Астраханью
Видео масштабной международной тренировки накануне в своём аккаунте в YouTube опубликовало военное ведомство России: Боевые подразделения России и Сербии семь раз были приведены в боевую готовность по обнаружению и сопровождению воздушных целей.
Блокнот Астрахань вчера в 05:33
Армия и оружие
Комиссия выявила в 59-й бригаде ВСУ в Донбассе пять наркоманов
ИА Новороссия 08:24
Политика
Посольство в США обратится в Госдеп из-за публикации о слежке за ФБР
В посольстве заявили, что планируют обратиться в Госдепартамент США за разъяснениями, так как «подобные провокационные публикации» могут привести к насилию в отношении сотрудников диппредставительства и их близких.
РБК 19:39
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском 21:36
Общество
Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Политика
Владимир Жириновский назвал вариант «достойного конца Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале назвал единственный способ остановить "американизацию" Украины.
Радио Sputnik вчера в 09:14
Кино
Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник на 91-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Юрий Колычев, сообщается на сайте Московского государственного театра имени Ленинского комсомола ("Ленкома").
Радио Sputnik 05:59
Технологии
В Сеть попали порядка 14 млн записей компаний и покупателей
Сообщается, что в Сеть утекли данные 14 миллионов компаний и покупателей оператора фиксальных данных (ОФД) «Дримкас».
RuNews24.ru 03:48
Здоровье
В Луге стартовала прививочная кампания против гриппа
16 сентября в Луге Ленобласти стартовала прививочная кампания против гриппа.
Ivbg.ru 09:36
Экономика
Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ
Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
РБК 01:00
Политика
Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина
Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.
Газета.Ru 14:23
Кино
Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате
Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
Kinonews.ru вчера в 15:57
Политика
Волкер назвал условие реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе
Реализация "формулы Штайнмайера" в Донбассе, которая включает в себя предоставление особого статуса региону, возможна только после проведения выборов.
Народные новости вчера в 18:52
Общество
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru 21:02
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Футбол
Селюк: может, Григоряну дают указания, чтобы он не ставил моих игроков
Футбольный агент Дмитрий Селюк специально для Metaratings.ru прокомментировал отсутствие нападающего «Тамбова» Бенито в заявке на матч с ЦСКА (0:2) якобы из-за опоздания из олимпийской сборной Нигерии.
Metaratings 06:16
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Баскетбол
Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»
Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor 11:37