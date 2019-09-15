Общество
REGNUMНазваны десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости. Как сообщало ИА REGNUM, у 45% работающих жителей России — сидячая работа, а у 44% — физическая.
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с чего всё началось
В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране. Согласно документу ведомства, с которым ознакомились «Известия» 15 августа, ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.Известия15 сентября в 14:00
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BFM.ru вчера в 10:48
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Коммерсантъ вчера в 18:07
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Цена ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent выросла на 15,29%, и достигла отметки в $69,43 за баррель.
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Сестра Федора Бондарчука не придет на его свадьбу с Паулиной Андреевой
Сестра режиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Народные новости 00:35
Общество
Названы российские города-лидеры по оттоку молодежи
Молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет задавали вопрос о планируемом переезде для поиска лучшей жизни и предлагали назвать город.
Известия 00:59
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Минимальная стоимость водки в России может составить 233 рубля
В России могут установить минимальную розничную цену на водку на уровне 233 рублей за 0,5 литра в следующем году.
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Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году
Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости вчера в 01:28
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Kia Stinger получил в России комплектацию Stinger Style
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Инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" перед рассмотрением органами власти должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.
РИА Новости вчера в 23:50
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«Нафтогаз» сравнил цену на российский газ до и после Стокгольмского арбитража
Цена на российский газ для Украины в III квартале 2019 года без судебных разбирательств между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в Стокгольмском арбитраже была бы в 2 раза выше рыночного уровня, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Rambler News Service вчера в 12:39
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«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Lenta.ru вчера в 05:02
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МонаВиста вчера в 01:48
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Накануне.Ru вчера в 04:04
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«Это важно»: Фриске неожиданно высказался об умирающей Заворотнюк
Дни.ру вчера в 08:41
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Нурмагомедов пожертвовал благотворительному фонду Порье $100 тысяч
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