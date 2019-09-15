Общество
REGNUMНазваны десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости. Как сообщало ИА REGNUM, у 45% работающих жителей России — сидячая работа, а у 44% — физическая.
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с чего всё началось
В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране. Согласно документу ведомства, с которым ознакомились «Известия» 15 августа, ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.Известия15 сентября в 14:00
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Гаджеты
64-ядерный AMD Epyc 7742 — первый в мире процессор, позволяющий кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени
Как сообщили в компании Beamr Imaging, разрабатывающей ПО для обработки видео, Epyc 7742 стал первым в мире процессором, позволяющим кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени.
iXBT.com 15 сентября в 15:44
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Происшествия
Приехавший в колонию отчим Кокорина переехал ногу журналисту
Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал к белгородской исправительной колонии №4, чтобы встретить футболиста, которого 17 сентября должны выпустить по УДО, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
РБК 02:07
Технологии
В Сеть попали порядка 14 млн записей компаний и покупателей
Сообщается, что в Сеть утекли данные 14 миллионов компаний и покупателей оператора фиксальных данных (ОФД) «Дримкас».
RuNews24.ru вчера в 03:48
Происшествия
Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины
Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
ТАСС 01:36
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о жалобе Сечина Путину на «субъективность» Минфина
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин пожаловался президенту Владимиру Путину на неготовность Минфина поддержать налоговые льготы на 2,6 млрд рублей для арктических проектов "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова.
Интерфакс 01:50
Политика
Экс-посол США: Россия готовила почву для войны в Грузии заранее, но мы отговаривали Саакашвили
В Грузии вышло интервью с американским дипломатом, бывшим послом США в Азербайджане, ныне представителем Атлантического совета Мэтью Брайза.
Военное обозрение вчера в 23:54
Происшествия
Генерала Воронина проверят в рамках дела банковского отдела ФСБ
Следственный комитет России поручил проверить информацию о противоправных действиях бывшего начальника управления «К» ФСБ генерала Виктора Воронина следственной группе по делу его бывшего подчиненного — арестованного начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина.
РБК 01:00
Происшествия
Генпрокуратура поручила выпустить из-под стражи нижегородских врачей
Накануне стало известно, что Ассоциация флебологов России выступила с обращением к Генеральному прокурору Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная Медицинская Палата» Леониду Рошалю, в котором поставила вопрос об освобождении медиков из-под стражи.
REGNUM 02:17
Гаджеты
Живые фото умных часов Huawei Watch GT 2
iXBT.com 01:44
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Финансы
Курс валют сегодня: доллар и евро рухнули на открытии торгов
В свою очередь, евро в понедельник на открытии стал дешевле на 69 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 70,59 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:19
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Политика
Кальюлайд: Эстония должна говорить с Россией самостоятельно
18 апреля президент Эстонии прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства республики.
RT на русском 01:54
Политика
Неизвестный приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу в Праге
Аргументы и Факты вчера в 16:32
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
Letnews.ru вчера в 04:56
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Транспорт
Как меняется транспорт Петербурга
Всего же к 2023 году в Санкт-Петербурге появится 29 новых станций, три электродепо, а длина эксплуатируемых линий достигнет 178,1 км. В 2022 году планируется объявить конкурс на строительство вестибюля станции "Театральная", а также по строительству вторых вестибюлей существующих станций — "Василеостровская" и "Балтийская".
RT на русском вчера в 09:10
Наука
В Швейцарии показали, как новейший протез руки удерживает предметы
Life.ru вчера в 08:12
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк
Медики приостановили лечение тяжелой формы рака у 48-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства
Известно, что родным Юлии Началовой достанется половина ее четырехкомнатной квартиры в элитном районе столицы.
Телепрограмма вчера в 04:44
Происшествия
ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 15 сентября в 09:48
Политика
Трамп не исключил военного ответа США на атаку в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия США могли бы стать пропорциональным ответом на атаку хуситов на нефтеперерабатывающие заводы в Абкайке, пишет СВS.
РЕН ТВ вчера в 17:23