Экономика
Lenta.ruНазваны два сценария развития экономики из-за коронавируса
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
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В МВФ рассказали о худшем сценарии для мировой экономики из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 14:34
МВФ прогнозирует снижение роста мировой экономики на 0,1 п.п. из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 11:27
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Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
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Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
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Пять столичных отелей вошли в ежегодный рейтинг Forbes Travel Guide
Пять московских гостиниц вошли в рейтинг лучших отелей мира Forbes Travel Guide 2020. Об этом сообщили в пресс-службе Мостуризма.
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Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.
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Общество
Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США
Известный инженер-любитель, летавший на самодельных ракетах, Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время одного из своих экспериментов в субботу в США, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на его агента.
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Армия и оружие
СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57
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Самбурская объяснила желание уехать из России
Актриса Настасья Самбурская заявила, что хочет уехать из России на полгода, причиной этому стал «холод собачий».
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Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной
Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
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Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Финансы
Чистая прибыль российских банков в январе составила 197 млрд рублей
Чистая прибыль российских банков в январе составила 197 млрд рублей, что на 54 млрд рублей выше среднемесячного показателя за 2019 год.
Армия и оружие
Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию
Боевая готовность российских Вооруженных сил растет год от года, армия получает новейшие образцы вооружений и военной техники, часть из которых не имеет мировых аналогов, а количество проводимых учений вселяет уверенность в надежной защите мирного населения страны от вероятной агрессии.
Здоровье
Почти вдвое возросло число зараженных коронавирусом в Южной Корее
Числе зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее возросло почти в два раза и составило 346 человек, сообщается на сайте организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
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Биатлонист Логинов заявил, что из-за нападок готов завершить карьеру
Российский биатлонист Александр Логинов после финиша эстафеты на чемпионате мира в Антхольце заявил, что из-за нападок готов завершить карьеру.
Футбол
«Реал» потерпел второе поражение в Примере, уступив «Леванте»
Хоккей
Заливщик льда встал в ворота «Каролины» в матче НХЛ с «Торонто»
По ходу субботнего гостевого матча травмы получили сразу два голкипера "Каролины", канадец Джеймс Раймер и чех Петр Мразек, В ворота в качестве срочной замены пришлось встать заливщику льда Эйрсу из Торонто, который пропустил два гола, но отразил восемь бросков, всего 42-й летний Эйрс провел на льду 28 минут 41 секунду.
Политика
Эрдоган запланировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию в провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Здоровье
Проблемы работников станции скорой помощи во Владимире не решаются
14 февраля главврач станции скорой помощи Сергей Кулибаба должен был отчитаться перед трудовым коллективом, но неожиданно ушел на больничный.
Армия и оружие
Российский Су-24 пытались сбить с территории Идлиба
По российскому Су-24 вечером 20 февраля был открыт огонь из ПЗРК с той части сирийской провинции Идлиб, где засели поддерживаемые Турцией боевики, сообщает Al-Masdar.
Происшествия
В Азове уволили главу газоснабжающей компании после взрыва газа в доме
Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал уволить директора филиала газораспределительной организации в Азове после взрыва бытового газа в жилом доме города, в результате которого погибли два человека.
Футбол
«ПСЖ» попытается опередить «Ювентус» в борьбе за Погба
Основным претендентом на француза является «Ювентус», однако «Пари Сен-Жермен» намерен опередить туринцев в борьбе за футболиста, сообщает Le10sport.com.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Общество
Полиция Болгарии пресекла факельное шествие ультранацистов
Власти Болгарии предотвратили проведение ежегодного факельного шествия ультранацистов.