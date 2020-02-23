Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны два сценария развития экономики из-за коронавируса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
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МВФ предположил наихудший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса

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Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году

Wizards of the Coast на презентации назвала дату раннего доступа Baldur’s Gate 3. На съезде инвесторов Hasbro студия объявила, что игра появится в 2020 году.
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Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»

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США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

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Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
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Антивирус от Microsoft появится на смартфонах с Android и iOS

Версия антивирусной программы Microsoft Defender для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS будет выпущена до конца 2020 года, заявил корпоративный вице-президент Microsoft Роб Леффертс.
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Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

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Например, в Ивановской области в сети Tele2 уже есть определенная доля пользователей, кто приобрел себе смартфоны с поддержкой этой технологии.
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"Для большинства людей базовая скорость метаболизма составляет от 60 до 70 процентов от всех энергозатрат — таков общепринятый факт", — сообщил мне Алексей Кравиц, нейробиолог и исследователь ожирения в Национальном институте здоровья.
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Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
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В ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал две цели учений США по отражению российского ядерного удара по Европе.
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Бур станции InSight придавят ковшом

Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA придумали, как наконец заставить бур марсианской станции InSight углубиться в грунт и при этом не выскакивать.
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Космос

Европейский манипулятор ERA отправят на Байконур в конце марта

Рука-манипулятор ERA (European Robotic Arm) будет отправлена на Байконур в конце марта вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука".
ТАСС вчера в 23:15
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Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

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Анонсированы новые «Звездные войны»

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Режиссер «Хостела» Элай Рот займется экранизацией игры Borderlands

Предполагается, что над проектом работает Lionsgate в тандеме с Arad Productions, а Элай Рот выступит в роли главного режиссера.
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Стали известны причины падения самолёта Ан-2 в Магадане

REGNUM 19 февраля в 20:14
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Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина

RT на русском 17:20
Общество

Геологи рассказали об обнаружении запасов золота в Индии

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Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
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Политика

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.
Коммерсантъ 09:31
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В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
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В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
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На Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год.
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В рамках «Берлинале» прошла презентация российских фильмов и сериалов

На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.
Российская газета 08:24
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