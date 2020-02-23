Экономика
Lenta.ruНазваны два сценария развития экономики из-за коронавируса
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
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МВФ предположил наихудший сценарий для мировой экономики из-за коронавируса
Телеканал 360°вчера в 14:11
МВФ прогнозирует снижение роста мировой экономики на 0,1 п.п. из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 11:27
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