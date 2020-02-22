с чего всё началось

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.

Биатлон Тренер Касперович заявил о раздутости скандала с чужой аккредитацией Чужая аккредитация была взята на полчаса и не было намерения использовать ее в корыстных целях, заявил Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова журналистам, передает 23 февраля ТАСС.

Политика Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Музыка Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020» Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".

Политика Сандерс побеждает на кокусах в Неваде Кандидат от Демократической партии США Берни Сандерс победил на собраниях сторонников партии (кокусах) в штате Невада, сообщает NBC News.

Наука Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.

Политика WP: Трамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона Американский лидер США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает предателем.

Политика В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».