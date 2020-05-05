Экономика
РИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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с чего всё началось
Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.Российская газетавчера в 23:00
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Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района, сообщило Чешское радио.
Газета.Ru 02:30
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью
Командир экипажа Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево год назад, Денис Евдокимов дал «Ленте.ру» первое интервью после произошедшего.
Lenta.ru вчера в 17:04
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму
Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37
Космос
Россия создаст многоразовую ракету лучше SpaceX из сбереженного от Украины носителя
Совет Российской академии наук по космосу одобрил на днях предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовые носители.
ФАН вчера в 11:34
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
Политика
Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020
Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.
РБК 00:33
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Здоровье
10% пациентов больницы в Коммунарке находятся в реанимации
В больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, 10% пациентов находятся в отделении реанимации, сообщил главный врач инфекционной клиники в Коммунарке Денис Проценко.
РИАМО 03 мая в 08:33
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса
Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 03:57
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина
Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Вести.Ru 03:43
Армия и оружие
Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец вчера в 16:29
Общество
В Свердловской области выявили ещё 133 случая заражения коронавирусом
Екатеринбург, 5 мая 2020, 11:12 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили новые 133 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:12
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
Единоборства
Глава UFC заявил о баснословном богатстве Хабиба Нурмагомедова
«Люди не понимают, Хабиб баснословно богат, ему не нужны деньги, поэтому невозможно заманить его на бой чеком», - заявил Уайт в прямом эфире ютуб-канала Menace and The Man Show.
Советский спорт 04:15
Шоу-бизнес
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Общество
Япония выделит более $800 млн на разработку вакцины от коронавируса
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны намерено выделить более $800 млн на разработку вакцины против нового коронавируса.
ТАСС вчера в 20:36
Авто
Появились новые фото пятидверного Suzuki Jimny
Мини-внедорожник Suzuki Jimny, четвертое поколение которого пользуется ажиотажным спросом не только в России, но и в родной Японии, получит пятидверную версию.
Автоновости дня вчера в 13:40
Здоровье
Больница имени Давыдовского начала принимать пациентов с коронавирусом
Принимать заболевших москвичей коронавирусом начала ГКБ им. И.В. Давыдовского на Таганке.
Российская газета 03:46
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
Происшествия
На юге Казахстана затопило еще одно село
2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM 03 мая в 03:10
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавирусной инфекции
"До выхода на плато далеко" - По данным оперштаба в России, 5 мая зафиксировали 10102 случая COVID-19, общее число инфицированных составило 155370 человек.
Газета.Ru 04:15
Шоу-бизнес
Плющенко ответил на слухи о психическом расстройстве сына
Фигурист Евгений Плющенко дал ответ журналистам, заявившим о наличии у его сына психического расстройства.
iReactor 03:39
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Армия и оружие
Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны
Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости вчера в 19:41