Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.

с чего всё началось

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.

Названы два сценария роста безработицы в России

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