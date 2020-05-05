Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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с чего всё началось

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.
Российская газетавчера в 23:00

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Предсказаны два сценария развития безработицы в России

Lenta.ru04:35

Эксперт объяснил, чем грозит России «пессимистичный» сценарий роста безработицы

Life.ru00:57

России предсказали рост безработицы. Есть два сценария

Телеканал 360°01:50

Российский ученый рассказал, что будет с зарплатами и безработицей

Газета.Ru03:59

Эксперт описал два сценария роста безработицы в России

Московский Комсомолец00:23

Названы два сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 23:56

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:05, Ашберн
Общество

В России режим самоизоляции могут продлить до июня

Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае коронавирус подтвердился еще у 82 жителей, в том числе у пятилетнего ребенка.
Краснодарские известия 03 мая в 09:26
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Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 03 мая в 08:40
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Политика

Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин сам запросил с ним телефонный разговор.
Коммерсантъ 06:38
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево год назад, Денис Евдокимов впервые дал интервью после катастрофы.
Газета.Ru 04:46
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Общество

В Петербурге скончался старший врач Городской скорой помощи

Вчера, 4 мая, по сообщению Городской станции скорой помощи, скончался старший врач Владимир Манькович.
RuNews24.ru 04:16
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Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
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Наука

Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу

Сразу две группы ученых сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2.
Коммерсантъ 06:40
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Энергетика

Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии

Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
РБК 05:12
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Музыка

Умер музыкант группы «Ласковый май»

Uznayvse.ru вчера в 08:07
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Политика

Германия объявила в международный розыск российского хакера

В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
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Наука

Высокую смертность от коронавируса связали с нехваткой витамина D

Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии нашли связь высокой смертности от коронавируса среди граждан тех стран, в которых жители чаще имеют нехватку витамина D.
Невские Новости 03 мая в 05:30
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Наука

Ученые: интенсивное сельское хозяйство увеличивает риск эпидемий

Интенсивные методы ведения сельского хозяйства, практикуемые по всему миру, повышают риски возникновения новых эпидемий.
Что происходит 05:22
Общество

В Татарстане выявили еще 91 случай коронавируса

В Татарстане за последние сутки выявили 91 случай новой коронавирусной инфекции, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Казань 04:14
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Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
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Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
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Космос

Китай впервые запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5B»

Комсомольская правда 06:54
Общество

В России от коронавируса умерли трое журналистов

Сегодня, 5 мая, стало известно, что в России от коронавируса умерли трое журналистов.
БрянскToday 06:52
Происшествия

В Рыбинске полицейский пристрелил собаку

Жители Рыбинска сняли на видео, как представитель правоохранительных органов применил огнестрельное оружие против пса, который полицию просто облаял.
Московский Комсомолец Ярославль 06:31
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Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
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Армия и оружие

Как СССР в Великую Отечественную создавал экспериментальные танки

Мало кому известно, что вскоре после нападения войск нацистской Германии на СССР, ленинградские танкостроители приступили к созданию танков будущего.
Российская газета вчера в 06:10
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Шоу-бизнес

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
5,9K
Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию

РБК вчера в 19:35
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

ToDay News Ufa 06:41
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Кино

Netflix продолжит снимать «Эвакуацию»

Режиссёр и продюсер напишет сценарий для второй части фильма «Эвакуация».
RuNews24.ru 01:39
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Кино

Марк Хэмилл стал вампиром на свежем кадре из сериала «Чем мы заняты в тени»

Через неделю, 13 мая, Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера, появится в сериале «Чем мы заняты в тени» в роли вампира.
Киноафиша России 03:41
Происшествия

Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку

Экспресс газета 04:18
Общество

Отдых в российских санаториях может подорожать на 40 процентов

Депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб просит Роспотребнадзор смягчить рекомендации по соблюдению режима в санаториях во время туристического сезона, чтобы не допустить подорожания отдыха в них на 40 процентов, сообщает TourDom.ru.
РИА Новости 04:00
Происшествия

СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве

Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 06:54
Здоровье

Врач назвал категорию людей, для которой коронавирус наиболее опасен

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, для кого коронавирусная инфекция наиболее опасна.
АБН 02:12
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