По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.

Названы два сценария роста безработицы в России

Здоровье Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков Специалист отметил, что астматикам и людям с другими хроническими заболеваниями лекгих, особенно важно соблюдать режим самоизоляции, выдерживать социальную дистанцию и носить маски. 3

Общество Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян Почти 300 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вечером в понедельник, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Политика Проверить программу Киселева на экстремизм попросил депутат Рашкин Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить выпуск программы «Вести недели» на экстремизм, в котором ее ведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову», пишет РБК. 128

Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 491

Общество В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета». 367

Политика Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.

Здоровье Врачи РФ заметили связь между курением и коронавирусом Французский институт Луи Пастера ранее назвал курение возможным «фактором защиты от коронавируса», выявив только 4,4% курильщиков в группе из 350 человек. 60

Политика Администрация США предупредила штаты о вмешательстве РФ в выборы-2020 Министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупредило о возможном, по ее мнению, вмешательстве в предстоящие президентские выборы и перечислило методы такого вмешательства, сообщило агентство Associated Press. 13

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 5,1K

Кино Раскаяние после буллинга и хоррор о воображаемом друге в Okko В "Форме голоса" рассказывается о раскаянии подростка Сёи, который издевался над глухой одноклассницей в начальных классах.

Политика Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. 2,5K

Общество Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19. 429

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1K

Путешествия Названы страны, которые первыми откроются для туристов Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что въездной туризм — «игра двусторонняя», поскольку если одна страна откроет границы, а потенциальные клиенты нет, то туристический поток окажется нулевым. 407

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. 1,6K

Экономика Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. 22