Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России

2 фото
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Названы два сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 23:56

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:21, Ашберн
Здоровье

Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков

Специалист отметил, что астматикам и людям с другими хроническими заболеваниями лекгих, особенно важно соблюдать режим самоизоляции, выдерживать социальную дистанцию и носить маски.
Газета.Ru вчера в 22:36
3
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,4K
Общество

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян

Почти 300 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вечером в понедельник, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 22:36
Политика

Проверить программу Киселева на экстремизм попросил депутат Рашкин

Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить выпуск программы «Вести недели» на экстремизм, в котором ее ведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову», пишет РБК.
Live24 вчера в 13:11
128
Гаджеты

Apple выпустила 13-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой

Apple анонсировала обновленную линейку 13-дюймовых MacBook Pro.
The GEEK вчера в 11:04
48
Происшествия

На улице Мухина в Благовещенске забил «фонтан»

АСН24 вчера в 21:35
Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 03 мая в 17:10
491
Общество

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
367
Политика

Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы

Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.
Известия 00:07
Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
248
Политика

Кремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны

РБК вчера в 22:30
56
Здоровье

Врачи РФ заметили связь между курением и коронавирусом

Французский институт Луи Пастера ранее назвал курение возможным «фактором защиты от коронавируса», выявив только 4,4% курильщиков в группе из 350 человек.
RuNews24.ru вчера в 23:11
60
Армия и оружие

Депутат Рольф Мютцених призвал вывезти из Германии ядерное оружие США

Представляющий немецкий парламент Рольф Мютцених выступил с призывом вывезти с территории Германии ядерное оружие, принадлежащее США.
Актуальные Новости вчера в 05:33
9
Происшествия

Двое человек погибли в жестком ДТП в Свободном

Телепорт вчера в 23:11
2
Политика

Администрация США предупредила штаты о вмешательстве РФ в выборы-2020

Министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупредило о возможном, по ее мнению, вмешательстве в предстоящие президентские выборы и перечислило методы такого вмешательства, сообщило агентство Associated Press.
Интерфакс вчера в 23:21
13
Экономика

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета вчера в 05:44
149
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
5,1K
Кино

Раскаяние после буллинга и хоррор о воображаемом друге в Okko

В "Форме голоса" рассказывается о раскаянии подростка Сёи, который издевался над глухой одноклассницей в начальных классах.
Газета.Ru 00:00
Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,5K
Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
429
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1K
Общество

Информационный сервис о мерах поддержки запустило Правительство РФ

Бизнес-новости в Кирове вчера в 14:25
138
Общество

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости вчера в 10:42
1,5K
Наука

Открыт новый эффективный способ окрашивания волос

NewInform 03 мая в 04:17
14
Путешествия

Названы страны, которые первыми откроются для туристов

Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что въездной туризм — «игра двусторонняя», поскольку если одна страна откроет границы, а потенциальные клиенты нет, то туристический поток окажется нулевым.
Мойка78 03 мая в 22:27
407
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
1,6K
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

REGNUM вчера в 20:43
568
Экономика

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК вчера в 10:51
22
Здоровье

Городскую больницу №1 в Омске полностью закрыли на карантин

По данным близкого к областному правительству Telegram-канала ОмскЦентрСилы, сегодня принято решение закрыть ГБ №1 как минимум на 14 дней по причине выявления 17 зараженных коронавирусной инфекции.
Город55.ру вчера в 11:50
5
Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
81
Как работают Яндекс.Новости?
Главное