Экономика
РИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
Читать в источнике
Оценить175
с чего всё началось
Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:00, Ашберн
Экономика
Малый бизнес в Кузбассе начинает получать субсидии на выплату зарплат
Новая региональная мера поддержки для компаний наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики начнет действовать в Кузбассе с 6 мая.
КузПресс 06:11
Общество
В Татарстане режим самоизоляции планируют ослабить с 12 мая
В Татарстане планируют с 12 мая поэтапно отменять ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, заявила сегодня на брифинге в региональном кабмине руководитель управления Роспотребнадзора в республике Марина Патяшина.
Коммерсантъ Казань 07:18
Общество
Умер член президиума РАН Евгений Микрин
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
ТАСС 02:56
Происшествия
СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве
Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 06:54
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:09
Общество
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Известия 07:24
Гаджеты
Открыт предзаказ на материнские платы под процессоры Эльбрус-1С+ и Эльбрус-8С
Открыт предзаказ на материнские платы, созданные для работы с процессорами российского производства Эльбрус-8С и Эльбрус-1С+.
Дни24 вчера в 06:36
Игры
Восточная надежда – Ubisoft зарегистрировала домен Prince of Persia 6
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты обзавелся новой семьей
Понадобятся: бокал красного, чай, разные вкусности, настольные игры и весёлая компания (ваша семья), — поделился бывший муж Лолиты секретом своего счастья.
Privet-Rostov.ru 05:03
Экономика
Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 02:13
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:04
Шоу-бизнес
Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе
Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform 03:58
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Общество
В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом
Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
Общество
Дуров не разрешил инвесторам из США остаться в проекте TON еще на год
Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год.
РБК вчера в 16:12
Происшествия
96 новых случаев коронавируса зарегистрированы на Кубани
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в понедельник, 4 мая о 96 новых случаях заражения COVID-19 на территории региона.
Kursk.com вчера в 06:01
Кино
Тайка Вайтити снимет новый фильм из вселенной «Звездных войн»
ProfiСinema.ru 04:23
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Армия и оружие
Американские F-35 всё же испытали против С-400 в Сирии
Министерство обороны США испытало свои истребители F-35 на российских С-400 на территории Сирии.
Avia.pro вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Илон Маск и певица Граймс стали родителями
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз.
iReactor 04:36
Футбол
В Германии с 15 мая возобновят футбольный сезон
Власти Германии одобрили возобновление чемпионата Бундеслиги с 15 мая.
BFM.ru 07:42
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Экономика
Российский калий может пройти мимо Китая
«Уралкалий» не уверен в возможности поставок Один из крупнейших мировых производителей калия — «Уралкалий» — может отказаться от заключения долгосрочного контракта с Китаем из-за слишком низкой цены, которую для рынка задала Белоруссия.
Коммерсантъ 06:10
Общество
В России могут продлить самоизоляцию до июня
В России могут продлить режим самоизоляции до лета.
Вести Татарстан 03 мая в 08:36
Игры
Копия игры The Last of Us Part II отправилась в печать на дисках
ИА Красная Весна вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров вместе с двумя детьми сдал тест на коронавирус
Актуальные Новости 00:53
Общество
Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу
Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 07:30