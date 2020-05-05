Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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с чего всё началось

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.
Российская газетавчера в 23:00

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Предсказаны два сценария развития безработицы в России

Lenta.ru04:35

Российский ученый рассказал, что будет с зарплатами и безработицей

Газета.Ru03:59

Названы два сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 23:56

Эксперт объяснил, чем грозит России «пессимистичный» сценарий роста безработицы

Life.ru00:57

Эксперт описал два сценария роста безработицы в России

Московский Комсомолец00:23

России предсказали рост безработицы. Есть два сценария

Телеканал 360°01:50

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Российская газетавчера в 23:00
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Экономика

Малый бизнес в Кузбассе начинает получать субсидии на выплату зарплат

Новая региональная мера поддержки для компаний наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики начнет действовать в Кузбассе с 6 мая.
КузПресс 06:11
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Общество

В Татарстане режим самоизоляции планируют ослабить с 12 мая

В Татарстане планируют с 12 мая поэтапно отменять ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, заявила сегодня на брифинге в региональном кабмине руководитель управления Роспотребнадзора в республике Марина Патяшина.
Коммерсантъ Казань 07:18
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Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
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Происшествия

СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве

Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 06:54
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Общество

В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:09
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Общество

В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Известия 07:24
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Гаджеты

Открыт предзаказ на материнские платы под процессоры Эльбрус-1С+ и Эльбрус-8С

Открыт предзаказ на материнские платы, созданные для работы с процессорами российского производства Эльбрус-8С и Эльбрус-1С+.
Дни24 вчера в 06:36
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Игры

Восточная надежда – Ubisoft зарегистрировала домен Prince of Persia 6

Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты обзавелся новой семьей

Понадобятся: бокал красного, чай, разные вкусности, настольные игры и весёлая компания (ваша семья), — поделился бывший муж Лолиты секретом своего счастья.
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Экономика

Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 02:13
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Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:04
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Общество

Шеф-повар рассказал о меню на банкете в честь Дня Победы в Кремле

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Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
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Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
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Общество

В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом

Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
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Общество

Дуров не разрешил инвесторам из США остаться в проекте TON еще на год

Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год.
РБК вчера в 16:12
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Происшествия

96 новых случаев коронавируса зарегистрированы на Кубани

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в понедельник, 4 мая о 96 новых случаях заражения COVID-19 на территории региона.
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Тайка Вайтити снимет новый фильм из вселенной «Звездных войн»

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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
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Армия и оружие

Американские F-35 всё же испытали против С-400 в Сирии

Министерство обороны США испытало свои истребители F-35 на российских С-400 на территории Сирии.
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Шоу-бизнес

Илон Маск и певица Граймс стали родителями

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз.
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Футбол

В Германии с 15 мая возобновят футбольный сезон

Власти Германии одобрили возобновление чемпионата Бундеслиги с 15 мая.
BFM.ru 07:42
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Экономика

Российский калий может пройти мимо Китая

«Уралкалий» не уверен в возможности поставок Один из крупнейших мировых производителей калия — «Уралкалий» — может отказаться от заключения долгосрочного контракта с Китаем из-за слишком низкой цены, которую для рынка задала Белоруссия.
Коммерсантъ 06:10
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Общество

В России могут продлить самоизоляцию до июня

В России могут продлить режим самоизоляции до лета.
Вести Татарстан 03 мая в 08:36
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Игры

Копия игры The Last of Us Part II отправилась в печать на дисках

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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров вместе с двумя детьми сдал тест на коронавирус

Актуальные Новости 00:53
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Общество

Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 07:30
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