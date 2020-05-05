Экономика
РИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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с чего всё началось
Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.Российская газетавчера в 23:00
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Общество
В Карелии выявили 12 новых случаев коронавируса
На утро 5 мая в Карелии выявлено 103 случая коронавируса.
ГТРК Карелия 02:23
Кино
Netflix продолжит снимать «Эвакуацию»
Режиссёр и продюсер напишет сценарий для второй части фильма «Эвакуация».
RuNews24.ru 01:39
Общество
В Самарской области от коронавируса умер 34-летний мужчина
За последние сутки умер 34-летний пациент, страдавший сопутствующими заболеваниями эндокринной системы.
Самарская газета 05:28
Общество
В Севастополе зарегистрированы два новых случая коронавируса
Всего в Севастополе зарегистрирован 91 случай COVID-19, 11 человек выздоровели, двое умерли.
Вести.Севастополь вчера в 05:15
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Происшествия
Момент обрушения крупнейшего портового крана попал на видео
В порту Ростока обрушился кран HLC 295000, установленный на судне Orion 1. Во время инцидента пострадали 12 человек, их жизням ничего не угрожает.
Piter.tv вчера в 04:51
Общество
В Крыму выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в Крыму выявлено 17 заболевших коронавирусной инфекцией. 10 из них заболели в Алуштинской городской больнице.
Российская газета 03:38
Гаджеты
Apple презентовала обновленный 13-дюймовый Macbook Pro
Apple презентовала обновленный MacBook Pro, который может похвастаться 13-дюймовым экраном, клавиатурой Magic Keyboard, процессором десятого поколения и вдвое большей емкостью накопителя.
Дни24 вчера в 12:39
Происшествия
В Воронежской области скончался десятый пациент с коронавирусом
Воронеж, 3 мая 2020, 17:52 — REGNUM 70-летний мужчина с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Воронежской области, об этом 3 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 03 мая в 10:52
Шоу-бизнес
Потап показал красивую и стройную Настю Каменских в бикини
Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, трогательно поздравил свою супругу, певицу Настю Каменских, с 33-летием.
Территория новостей 02:26
Здоровье
«Скорая журналистская помощь»: проект «Синдиката-100» об обеспеченности врачей средствами индивидуальной защиты
Проект представляет собой мониторинг обеспеченности медицинских работников средствами индивидуальной защиты.
NewsVO вчера в 07:45
Шоу-бизнес
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
В России выросло число жалоб на домашнее насилие
Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru вчера в 20:29
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Происшествия
Более 160 погибших буревестников обнаружили на берегу в Холмском районе
Фонд "Зеленый Сахалин", который занимается реабилитацией морских животных, сообщил об обнаружении жителями более 160 погибших буревестников на берегу моря в Холмском районе.
Сахалин.Инфо 05:35
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Общество
75 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Тульской области
По данным на 5 мая, за прошедшие сутки в Тульской области выявлено еще 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Центр 71 04:22
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
Здоровье
В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса
Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
Происшествия
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
RT на русском 04:38
Здоровье
На Украине выявили более 12,6 тыс. пациентов с КОВИД
На Украине количество пациентов с выявленным КОВИД "перевалило" за 12,6 тыс. Болезнь подтвердили у 881 несовершеннолетних и 2479 медиков.
Невские Новости 03:07
Общество
Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
РИА Новости 02:43
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Вологодской области
Жительница Великого Устюга в Вологодской области умерла в моногоспитатале для пациентов с диагнозом COVID-19.
ТАСС 04:54
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске
Коммерсантъ 05:45
Происшествия
В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой
Российская газета 03:07