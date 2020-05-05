Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
Читать в источнике
Комментировать117
с чего всё началось

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, - все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Эксперт объяснил, чем грозит России «пессимистичный» сценарий роста безработицы

Life.ru00:57

Российский ученый рассказал, что будет с зарплатами и безработицей

Газета.Ru03:59

России предсказали рост безработицы. Есть два сценария

Телеканал 360°01:50

Предсказаны два сценария развития безработицы в России

Lenta.ru04:35

Эксперт описал два сценария роста безработицы в России

Московский Комсомолец00:23

Названы два сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 23:56

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:57, Ашберн
Общество

В Карелии выявили 12 новых случаев коронавируса

На утро 5 мая в Карелии выявлено 103 случая коронавируса.
ГТРК Карелия 02:23
16
Кино

Netflix продолжит снимать «Эвакуацию»

Режиссёр и продюсер напишет сценарий для второй части фильма «Эвакуация».
RuNews24.ru 01:39
Общество

В Самарской области от коронавируса умер 34-летний мужчина

За последние сутки умер 34-летний пациент, страдавший сопутствующими заболеваниями эндокринной системы.
Самарская газета 05:28
1
Общество

В Севастополе зарегистрированы два новых случая коронавируса

Всего в Севастополе зарегистрирован 91 случай COVID-19, 11 человек выздоровели, двое умерли.
Вести.Севастополь вчера в 05:15
121
Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
672
Экономика

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
504
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

РИА Новости 04:32
698
Происшествия

Момент обрушения крупнейшего портового крана попал на видео

В порту Ростока обрушился кран HLC 295000, установленный на судне Orion 1. Во время инцидента пострадали 12 человек, их жизням ничего не угрожает.
Piter.tv вчера в 04:51
Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

ТАСС 02:56
486
Общество

В Крыму выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в Крыму выявлено 17 заболевших коронавирусной инфекцией. 10 из них заболели в Алуштинской городской больнице.
Российская газета 03:38
42
Гаджеты

Apple презентовала обновленный 13-дюймовый Macbook Pro

Apple презентовала обновленный MacBook Pro, который может похвастаться 13-дюймовым экраном, клавиатурой Magic Keyboard, процессором десятого поколения и вдвое большей емкостью накопителя.
Дни24 вчера в 12:39
59
Происшествия

В Воронежской области скончался десятый пациент с коронавирусом

Воронеж, 3 мая 2020, 17:52 — REGNUM 70-летний мужчина с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Воронежской области, об этом 3 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 03 мая в 10:52
26
Шоу-бизнес

Потап показал красивую и стройную Настю Каменских в бикини

Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, трогательно поздравил свою супругу, певицу Настю Каменских, с 33-летием.
Территория новостей 02:26
2
Здоровье

«Скорая журналистская помощь»: проект «Синдиката-100» об обеспеченности врачей средствами индивидуальной защиты

Проект представляет собой мониторинг обеспеченности медицинских работников средствами индивидуальной защиты.
NewsVO вчера в 07:45
Шоу-бизнес

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
3
Общество

В России выросло число жалоб на домашнее насилие

Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru вчера в 20:29
12
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
5,8K
Происшествия

Более 160 погибших буревестников обнаружили на берегу в Холмском районе

Фонд "Зеленый Сахалин", который занимается реабилитацией морских животных, сообщил об обнаружении жителями более 160 погибших буревестников на берегу моря в Холмском районе.
Сахалин.Инфо 05:35
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,4K
Общество

75 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Тульской области

По данным на 5 мая, за прошедшие сутки в Тульской области выявлено еще 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Центр 71 04:22
328
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
4
Здоровье

В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса

Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
2
Происшествия

СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

RT на русском 04:38
20
Здоровье

На Украине выявили более 12,6 тыс. пациентов с КОВИД

На Украине количество пациентов с выявленным КОВИД "перевалило" за 12,6 тыс. Болезнь подтвердили у 881 несовершеннолетних и 2479 медиков.
Невские Новости 03:07
Общество

Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

РИА Новости 02:43
33
Футбол

Андреас Гранквист назвал трёх самых сильных партнёров по «Краснодару»

Чемпионат 05:40
Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Вологодской области

Жительница Великого Устюга в Вологодской области умерла в моногоспитатале для пациентов с диагнозом COVID-19.
ТАСС 04:54
12
Общество

Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию

Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
62
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске

Коммерсантъ 05:45
26
Происшествия

В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой

Российская газета 03:07
64
Как работают Яндекс.Новости?
Главное