Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Определены два сценария роста безработицы и снижения зарплат

Российская газетавчера в 23:00

Профессор назвал два сценария роста безработицы в России

Аргументы недели00:51

Определены два сценария роста безработицы в России

Мойка7800:37

Эксперт: из-за коронавируса в России могут остаться без работы от пяти до семи миллионов человек

Европейско-Азиатские новости00:24

Эксперт описал два сценария роста безработицы в России

Московский Комсомолец00:23

Названы два сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 23:56

Назвали два сценария роста безработицы в России

Моя Москва.онлайн00:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:00, Ашберн
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

REGNUM вчера в 20:43
671
Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
144
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

За последние 2,5 месяца судно-кандидат на достройку проекта «Академик Черский» совершило головокружительное путешествие от Находки до берегов Дании.
Национальные Интересы вчера в 09:11
969
Происшествия

В Петербурге от коронавируса скончалась санитарка НИИ им. Вердена

АБН вчера в 05:53
26
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
159
Общество

Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов

Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчётности, подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
RT на русском вчера в 22:13
29
Политика

Госдеп сообщил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США

Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.
РИА Новости вчера в 17:35
7
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
5,3K
Армия и оружие

Как СССР в Великую Отечественную создавал экспериментальные танки

Мало кому известно, что вскоре после нападения войск нацистской Германии на СССР, ленинградские танкостроители приступили к созданию танков будущего.
Российская газета вчера в 06:10
1
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой вчера в 03:58
63
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
241
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,1K
Политика

Разведки Австралии и Британии открестились от обвинений в адрес Китая

Напомним, Daily Telegraph утверждала, что в досье, подготовленном разведывательным союзом «Пять глаз» («Five Eyes»: США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания), Китай обвиняют в уничтожении доказательств вспышки коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 20:53
8
Гаджеты

Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров

Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews вчера в 05:14
8
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
1,6K
Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,5K
Авто

Составлен список 10 самых дорогих мотоциклов в мире

Составлен список 10 наиболее дорогих мотоциклов во всём мире.
Дни24 вчера в 20:00
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
107
Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
248
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на скандальную статью о ее сыне

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
6
Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
30
Спорт

Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК 02 мая в 17:06
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью

Lenta.ru вчера в 17:04
54
Общество

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с 300 россиянами

РБК 00:38
1
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
3
Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК вчера в 07:54
128
Шоу-бизнес

Снимки постаревшего Андрея Губина удивили его поклонников

Фото постаревшего артиста очень удивили его поклонников. В апреле "мальчику-бродяге" исполнилось 46 лет.
OAnews 03 мая в 14:50
24
Космос

Специалист испытывает опытный образец «Лунохода-1» на лунодроме

Мол, первый этап лунной гонки позади, теперь настало время вдумчивого изучения и строительства лунных баз.
Ъ-Огонек вчера в 01:00
Хоккей

Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина

«Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.
ГЛАС.RU вчера в 23:53
Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10
1,8K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное