По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.

Названы два сценария роста безработицы в России

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